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Вячеслав Федорищев представил трех вице-губернаторов Самарской области Дума согласовала назначение вице-губернаторов Самарской области: кто они Губернатор назвал сроки формирования нового правительства Самарской области Губернская дума рассмотрит кандидатов в руководство самарского правительства Правительство Самарской области отправлено в отставку

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Вячеслав Федорищев представил трех вице-губернаторов Самарской области

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, состоялось 43-е заседание Самарской губернской думы. В нем приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главы министерств и ведомств региона.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Заседание открыл председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он поздравил Вячеслава Федорищева с назначением на должность губернатора Самарской области.

"Всем нам, депутатам Самарской губернской думы, правительству Самарской области, органам местной власти во главе с губернатором Самаркой области предстоит большая работа по обеспечению социально-экономического развития региона и повышения уровня жизни людей. Убежден, что вместе, единой командой, мы справимся со всеми стоящими перед нами задачами", — отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

В принятой программе опережающего социально-экономического развития Самарской области особое место уделяется необходимости повышения эффективности государственного управления.

"Команда правительства формируется постепенно, самое главное, что костяк сформирован уже давно и министры продолжают работать в нашем правительстве. Сегодня я представляю вам трех кандидатов на позиции вице-губернаторов", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

В этой связи три вопроса повестки были посвящены согласованию кандидатур на посты вице-губернаторов. Их представил глава региона. На должность первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области депутатами единогласно одобрен Михаил Смирнов.

"Михаила Андреевича вы знаете давно по совместной работе, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к депутатскому корпусу, — человек очень ответственный, вдумчивый и самое главное всегда работает на результат. С Михаилом Андреевичем мы работаем последние несколько месяцев как коллеги. Я вижу, что он способен на масштабные изменения, которые необходимы во многих сферах Самарской области, а также на позитивные изменения в качестве нашей работы", — подчеркнул руководитель области.

Следующий вопрос — о согласовании кандидатуры для назначения на должность вице-губернатора Самарской области — руководителя экономического блока.

"Приоритетом нашей работы является повышение экономического благополучия наших жителей. Для этого необходимо серьезно работать над повышением экономического состояния всего региона и увеличивать возможности бюджета. Вы знаете, у нас достаточно масштабные вложения в капитальный ремонт, в здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ. И нам нужна сильная команда. Поэтому на должность вице-губернатора предлагаю назначить Антона Андреевича Емельяненко, человека, который имеет большой опыт работы в Министерстве экономического развития Российской Федерации, работал должности министра экономического развития Тульской области, последние три месяца здесь, в Самарской области, формировал программу развития и занимал пост врио вице-губернатора", — сказал губернатор Самарской области.

Еще один кадровый вопрос — о согласовании кандидатуры для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области.

"Основа развития строится на взаимодействии с муниципальными образованиями. Большая работа проведена по анализу наших возможностей в каждом муниципальном образовании, видим точки роста и будем усиливать эту работу по линии внутренней политики. Поэтому на должность вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области предлагаю назначить Александра Борисовича Фетисова. Он достойно зарекомендовал себя в должности председателя Думы городского округа Самара — главы городского округа Самара, заместителя председателя регионального правительства, вице-губернатора Самарской области и на многих других ответственных участках работы. Это человек, в высшей степени компетентный, досконально изучивший ситуацию в регионе", — отметил Вячеслав Федорищев.

"От имени депутатов и от себя лично я хочу от души поздравить Михаила Андреевича Смирнова, Антона Андреевича Емельяненко, Александра Борисовича Фетисова с утверждением на должности вице-губернаторов. Очень подготовленные, очень достойные люди. Они качественно, профессионально усилили команду правительства Самарской области. Уверен, они будут плодотворно работать на благо нашей губернии", — сказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

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