Анатолий Арсенихин: "Гражданское общество активно включилось в поддержку СВО"

Тольяттинский юрист, руководитель автономной некоммерческой организации "Открытая альтернатива" Анатолий Арсенихин - о том, как региональные НКО поддерживают и помогают бойцам СВО.

Директор АНО "Открытая альтернатива" Анатолий Арсенихин напомнил, что государство определило роль НКО как неотъемлемой части реализации национальных программ развития и увидело в некоммерческом секторе партнера, который может, опираясь на свои знания и компетенции, выполнять задачи.

"Гражданское общество активно включилось в поддержку СВО, поддержку наших вооруженных сил, в информационную работу. Гражданское общество объединилось вокруг нашего президента, вокруг традиционных ценностей. Наше гражданское общество понимает, что борьба идет между добром и злом. Объединились культурные, религиозные, политические и иные некоммерческие организации для решения одной задачи — поддержка наших ребят, находящихся на СВО", — рассуждает он.



Анатолий Арсенихин убежден: НКО Самарской области очень активно участвуют в подаче заявок на конкурсы Фонда президентских грантов и показывают одни из лучших результатов по России. Некоммерческий сектор самостоятельно при поддержке социально направленного бизнеса организует региональные, муниципальные форумы различной направленности.

"В этом году очень большой объем изменений законодательства в некоммерческой сфере, направленных на выведение на более качественный уровень работу некоммерческих организаций. В конце года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент акцентировал внимание на том, что проблема социальной незащищенности (бездомных людей) должна активнее решаться в стране, опираясь на опыт некоммерческих организаций, которые уже давно занимаются этой проблематикой. Важная проблема, с которой сталкиваются некоммерческие организации — это кадровый голод. Специалистов некоммерческого сектора в учебных заведениях не готовят". — продолжает спикер.



"Непосредственно в нашей организации (ресурсном центре для НКО "Открытая Альтернатива") увеличилось количество обращений по созданию НКО, в частности специализирующихся на оказание помощи и поддержки СВО. Увеличилось количество бесплатных консультаций, которые наш ресурсный центр оказывает, по вопросам соблюдения норм Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", по вопросам оформления приема и передачи пожертвований. Некоммерческие организации интересует вопрос, где найти финансирование для своей деятельности. Для усиления своей деятельности НКО стали объединяться в различные ассоциации и союзы", - говорит он.



По словам Анатолия Арсенихина со ссылкой на данные партнерских организаций увеличилось количество обращений от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, на получение безвозмездной продуктовой поддержки.

"Большой востребованностью пользовались в течение года бесплатные юридические и социальные консультации. Все больше людей стало приходить на пункты кормления, чтобы бесплатно получить порцию горячей еды", - говорит он.

В Самарской области много проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, которые направлены на работу с партнерами в ДНР и ЛНР.

Поделился спикер и планами на будущий год.

"Мы планируем развивать информационную и консультативную деятельность некоммерческих организаций и инициативных групп в связи с изменением законодательства, по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсах по распределению грантов и субсидий. Наш ресурсный центр планирует активнее участвовать в мероприятиях, направленных на выстраивание эффективного взаимодействия некоммерческого сектора, органов власти и бизнеса", - заключил он.