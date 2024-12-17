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В Самарской области проходит акция "Юннаты солдатам"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном детском эколого-биологическом центре и региональной Экостанции юннаты с ограниченными возможностями здоровья из многопрофильного колледжа им. В. В. Бартенева и технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова присоединились к патриотической акции "Юннаты солдатам".

Фото: Самарский эколого-биологический центр

Под руководством родителей и наставников ребята написали поздравительные письма и сделали своими руками новогодние эко-украшения для участников специальной военной операции. Все письма отправятся на линию боевого соприкосновения и станут приятным сюрпризом к Новому году для защитников нашей Родины.

Акция "Юннаты солдатам" проводится совместно с региональным отделением Движения Первых Самарской области и благотворительным фондом "Народный фронт. Все для Победы".

"Акция направлена на поддержание боевого духа участников специальной военной операции и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Основной посыл акции — пока наши солдаты защищают рубежи Родины с оружием в руках, юннаты Самарской области охраняют дома родную природу. Горжусь нашими ребятами за их неравнодушие, патриотизм, стремление поддержать героев родной страны!", — рассказала координатор акции от Самарского областного детского эколого-биологического центра, педагог дополнительного образования, руководитель региональной Экостанции Наталья Рогова.

Сбор писем и посылок в рамках акции продлится до 20 декабря в местных отделениях Движения Первых, а также по адресам: Самара, ул. Врубеля, 19 (Самарский областной детский эколого-биологический центр); Самара, ул. Вилоновская, 30 (Центр молодежных инициатив Strelka Hall).

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