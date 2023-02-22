Адвоката обвинили в вымогательстве у подсудимых по делу ОПГ "Индейцы"

Мать Виталия Горецкого, проходящего обвиняемым по делу так называемой ОПГ "Индейцы", заявила, что новокуйбышевский адвокат Игорь Жданов якобы вымогал у нее дорогостоящее имущество, в том числе, автомобили стоимостью около 20 млн рублей. В видеообращении Ирина Завидова заявила, что Жданов вынуждал подписать генеральную доверенность, похищал и запугивал ее, и теперь она вынуждена скрываться.

51-летний Игорь Жданов, которого считают близким к "Индейцам", возглавляет Новокуйбышевскую коллегию адвокатов № 77. Он также является членом квалификационной коллегии Самарской областной палаты адвокатов, куда как раз с жалобой на него и обратилась Завидова.

Связь Жданова с "Индейцами" подтверждают данные из ИАС Seldon.Basis. Так, Жданов в 2021 г. выступал соучредителем Новокуйбышевской ассоциации автомобильного спорта (НААС), директором которой выступает Сергей Плужнов - по данным СМИ именно он является лидером "Индейцев", и стоит за арестом своих бывших партнеров. Юридический адрес НААС — улица Советская, 5. В этом же доме находится коллегия адвокатов № 77.

По словам Завидовой, Жданов также оказывал давление на подсудимых, угрожая, склонял их давать показания против Сергея Коптелова. Источники Волга Ньюс рассказывают, что по данному факту суд провел проверку, запросил данные из следственного изолятора, где действительно были зафиксированы все посещения Ждановым подсудимых по данному делу. Якобы выяснилось, что после его встреч с обвиняемыми Горецким и Бунтовским "с глазу на глаз" те изменили свои показания.

Сергей Коптелов также указывал, что Жданов посещал его не столько для того, чтобы оказать адвокатскую помощь, а якобы с целью вымогательства его коммерческой недвижимости, угрожая в противном случае добавлением эпизодов обвинения. Об этом Коптелов написал официальное заявление в полицию Тольятти, но в возбуждении уголовного дела по нему было отказано.

Возможно, что именно в связи с грубыми нарушениями в оказании "квалифицированной юридической помощи" судья вернула дело прокурору для устранения причин, препятствующих вынесению законного и справедливого приговора. Портал "Волга Ньюс" направил запрос по данному поводу.

Напомним, по версии следствия, создателем ОПГ является Сергей Коптелов. В преступную группу также вошли его брат Константин Коптелов, племянник Виталий Горецкий, Артем Быков, Антон Бунтовский и другие. Для подготовки к преступлениям, хранения оружия и встреч соисполнителей они использовали помещение промышленной базы, фактически принадлежащей Быкову. Всего участники ОПГ под руководством Сергея Коптелова совершили не менее трех преступлений, в том числе убийство и покушение на убийство.

В марте 2010 г. Коптелов решил завладеть имуществом стоимостью более 40 млн руб., принадлежащим его знакомому Бочкареву. Сам Бочкарев в это время был под стражей в ИВС Новокуйбышевска. Коптелов обратился к замначальника - начальнику криминальной милиции городского ОВД Игорю Шевяхову, который подыскал местного жителя Валерия Плотникова, согласившегося за 1 млн руб. "помочь" злоумышленникам. Мужчину поместили в одну камеру с Бочкаревым, но тот отказался выполнять требования вымогателей. В итоге потерпевшему подбросили наркотики, которые позже нашли сотрудники изолятора.

Шевяхов, боявшийся огласки, убедил Коптелова, что Плотникова нужно убить. Для этого в январе 2011 г. 40-летнего потерпевшего забрали из больницы в Новокуйбышевске и привезли на промышленную базу, где его ждали Бунтовский и Быков. Они задушили жертву, после чего Быков приказал поместить труп в мешок и вывезти на территорию базы отдыха в Ставропольском районе.

Кроме того, члены ОПГ совершили еще несколько преступлений в отношении местных жителей, конфликтовавших с женой Коптелова. В январе 2015 г. они избили металлическими прутьями по голове мужчину. Потерпевший остался жив благодаря медикам. У другого потерпевшего подожгли автомобиль.

А в феврале 2020 г. Коптелов якобы потребовал ежемесячную плату в 1 млн руб. от замдиректора ООО "Спутник", которое занимается строительством. В случае отказа он угрожал применить насилие к потерпевшему и членам его семьи. Получить деньги Коптелов так и не смог, 16 марта 2020 г. его задержали.

В июле 2021 г. в областном суде началось судебное следствие. На скамье подсудимых оказались шесть человек, в том числе бывший начальник уголовного розыска Новокуйбышевска Игорь Шевяхов.

В августе прошлого года федеральной судьей Екатериной Бариновой коллегия присяжных была распущена из-за того, что некоторые присяжные при отборе скрыли информацию о судимости, включая близких родственников. Затем предпринимались попытки собрать новую коллегию присяжных заседателей, которые не увенчались успехом.