Свидетель по делу трех полковников ФСБ насмешил судью

В четверг, 20 июня, в Самарском гарнизонном суде при рассмотрении дела "Гудованого и других" допросили свидетеля обвинения Василия Ермакова. Он называет себя то техническим, то исполнительным директором ООО "МО "ТНП", которое признано потерпевшим от действий полковника в отставке Сергея Гудованого.

В марте 2018 г. Ермаков вместе с начальником юридической службы предприятия Олегом Павловым, написали заявление в ФСБ, после чего полковника взяли с поличным при получении денег.

Как показал свидетель, на нефтебазе в с. Богатое, на ул. Нефтяников, он отвечает за работу техники и взаимоотношения с контрагентами, которым предприятие оказывает услуги хранения и перевалки нефтепродуктов. Также ООО имеет лицензию на добычу нефти.

Защиту интересовал все тот же вопрос о прохождении денег по документам предприятия. Вопрос важен потому, что, как утверждает свидетель, вознаграждение за покровительство они платили из собственных средств, заработанных базой. Однако, согласно официальным данным налоговой службы, доходы предприятия этого явно не позволяли. И, соответственно, возникает вопрос о правомерности предъявленному полковникам Гудованому и Черемашенцеву иска на 118 млн руб., которые они якобы похитили у предприятия мошенническим путем.

Из ответов Ермакова в очередной раз стало понятно, что оборот денег на базе официально не фиксировали. Поэтому один из адвокатов спросил свидетеля, что называется в лоб: "Может, на предприятии велась черная бухгалтерия?" Отвечая, Ермаков продемонстрировал чрезмерную наивность: "А что такое черная бухгалтерия?" чем насмешил всех присутствующих, в том числе и судью.

Задавая вопросы свидетелю, подсудимый Гудованый упомянул изъятую у него при обыске толстую папку с компроматом на коррумпированных сотрудников. На вопрос корреспондента издания, работали ли эти лица при предыдущем начальнике управления, он ответил утвердительно.