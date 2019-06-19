Адвокаты требуют от потерпевших доказать происхождение денег, переданных полковникам ФСБ

Во вторник, 18 июня, в гарнизонном военном суде в Самаре начали допрашивать свидетелей по "делу Гудованого и других".

Напомним, в апреле 2018 г. в Самаре сотрудники собственной безопасности регионального ФСБ при получении денег задержали двух полковников ведомства Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева, а позже и их коллегу из центрального аппарата ведомства Александра Переточкина. Также правоохранители обратили внимание на трех предполагаемых посредников: Сергея Булатова, Алексея Пашкевича и Станислава Горчакова.

Сначала полковников подозревали во взяточничестве, но в суд дело попало с обвинением в одной взятке и одном мошенничестве. Теперь именно от квалификации зависит судьба изъятых у Гудованого наличных — около 84 млн рублей. Если это была взятка, то деньги должны уйти в казну. Если же мошенничество, то на эти средства может претендовать потерпевший. В этом случае обвинение в мошенничестве выгодно как дававшему, так и бравшему деньги. Для обвиняемого наказание, предусмотренное ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), значительно мягче, чем по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). А у дававшего деньги появляется возможность вернуть средства.

18 июня первым выступил представитель потерпевшего — адвокат Эмиль Исмаилов. Практически ни на один вопрос защиты он ответить не пожелал, ссылаясь на то, что все необходимые сведения есть в материалах дела.

Защиту же интересовало, в первую очередь, документальное подтверждение наличия у потерпевшей стороны 118 миллионов, которые они якобы отдали за общее покровительство, а теперь хотят взыскать с подсудимых Гудованого и Чермашенцева. Гособвинитель постоянно ходатайствовала о снятии то одного, то другого вопроса адвокатов, и к Исмаилову интерес у защиты пропал.

Следом выступил свидетель обвинения — начальник юридической службы ООО "МО "ТНП" 48-летний Олег Павлов. Адвокатов полковников ФСБ интересовали доказательства наличия денег, переданных подсудимым. Павлов как мог пытался уходить от ответа, но все же был вынужден сообщить, что наличные, полученные от контрагентов ООО, учитывались в специальном реестре, который является внутренним документом. А проводились ли средства по счету 50 "Касса", он не в курсе, так как не является бухгалтером.

Интересно, что в своем рассказе Павлов ни разу не упомянул ни генерального директора, ни владельца фирмы, многомиллионные вопросы которой они с техническим директором фирмы Василием Ермаковым решали. В то же время, по словам представителя ООО Исмаилова, руководство и владельцы, например, действующий директор Григорьев и совладелец фирмы Варламов, не предъявляли никаких претензий к своим работникам Павлову и Ермакову, изъявших у организации и отдавших кому-то 118 млн рублей.

Кроме того, ни Варламова, ни Григорьева старший следователь по особо важным делам Михаил Семагин не допросил, ни тот, ни другой не появились в суде в роли потерпевшей стороны.

Согласно официальной отчетности ООО "МО "ТНП", в 2015 г. ее выручка составила 22,1 млн руб., в следующем — 52 млн и в 2017 г. — 92,6 миллиона. Но по мнению гособвинителя, к рассматриваемому уголовному делу это не относится.

Однако, кроме этого, Павлов рассказал свою версию совершенного преступления. По его версии, в 2015 г. сотрудники Отрадненского отдела УФСБ вымогали у предприятия деньги за обеспечение благоприятных условий для бизнеса. Платить они не хотели, и однажды Павлов поделился с приятелем Станиславом Горчаковым возникшей проблемой. Вскоре последний предложил встретиться с человеком, который сможет им помочь — Пашкевичем. При встрече тот рассказал, что у него есть родственник, который недавно перевелся в Самарское УФСБ и заинтересован в борьбе с коррупцией в своих рядах.

По словам Павлова, проблема ООО разрешилась после того, как вымогателей из Отрадненского отдела уволили. Начальник юридической службы и технический директор фирмы Василий Ермаков поверили в могущество родственника Пашкевича, который тут же предложил перейти на "постоянное сотрудничество" с ежемесячной оплатой 2 млн рублей. Павлов и Ермаков платить не хотели, но опасались, что на их отказ покровитель может обидеться и будет мстить. Поэтому в марте 2016 г. они передали через Пашкевича первый транш наличными в рублях.

В какой-то момент, как утверждает Павлов, возникли проблемы с наличностью, в том числе потому, что Пашкевич требовал все больше и больше. Сотрудникам фирмы пришлось обналичивать деньги через фирмы ныне подсудимого Сергея Булатова. По словам свидетеля обвинения, когда разговор пошел о 5-6 млн в месяц, в ООО решили, что с этим нужно заканчивать, и написали заявление по месту службы "крышевателя". К борьбе с коррупцией бизнесменов сподвигло якобы еще и то, что "крыша" не смогла повлиять на неприятную ситуацию с сызранским контрагентом.