Суд по делу сына замглавы МВД о взятке в 18 млн хотят провести в закрытом режиме

Судебные заседания по уголовному делу сына заместителя министра МВД РФ Игоря Зубова — Дениса — планируют проводить в закрытом режиме. Об этом Волга Ньюс сообщили в суде Кировского района Самары. Там и начинают процесс.

Заседания по избранию меры пресечения Денису Зубову в Самаре ранее тоже проходили в закрытом режиме. Неофициально сообщалось, что это может быть связано с гостайной.

Напомним, Дениса Зубова, президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и экс-директора ООО "МО НТП" Василия Ермакова задержали по обвинению в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП". Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно.

В феврале 2022 г. Зубова задержали после передачи денег в ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре. Через некоторое время уголовное дело о посредничестве во взяточничестве направили на расследование в Москву, в центральный аппарат СК РФ, но после утверждения обвинительного заключения документы прислали на рассмотрение в суде в Самару.

Интересно, что по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, во время обысков по этому делу обнаружили записи "черной бухгалтерии", в частности, информацию о возможной передаче взяток сотрудникам разных силовых структур.

20 марта должно было состояться одно из первых заседаний суда, но его отложили из-за болезни одного из участников процесса.