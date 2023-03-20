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Суды Происшествия

Суд по делу сына замглавы МВД о взятке в 18 млн хотят провести в закрытом режиме

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные заседания по уголовному делу сына заместителя министра МВД РФ Игоря Зубова — Дениса — планируют проводить в закрытом режиме. Об этом Волга Ньюс сообщили в суде Кировского района Самары. Там и начинают процесс.

Заседания по избранию меры пресечения Денису Зубову в Самаре ранее тоже проходили в закрытом режиме. Неофициально сообщалось, что это может быть связано с гостайной.

Напомним, Дениса Зубова, президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и экс-директора ООО "МО НТП" Василия Ермакова задержали по обвинению в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП". Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно.

В феврале 2022 г. Зубова задержали после передачи денег в ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре. Через некоторое время уголовное дело о посредничестве во взяточничестве направили на расследование в Москву, в центральный аппарат СК РФ, но после утверждения обвинительного заключения документы прислали на рассмотрение в суде в Самару.

Интересно, что по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, во время обысков по этому делу обнаружили записи "черной бухгалтерии", в частности, информацию о возможной передаче взяток сотрудникам разных силовых структур.

20 марта должно было состояться одно из первых заседаний суда, но его отложили из-за болезни одного из участников процесса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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