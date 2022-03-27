Александр Хинштейн: при обысках по делу Дениса Зубова нашли "черную бухгалтерию" коррупционеров

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что во время обысков по уголовному делу Дениса Зубова — сына замглавы МВД России обнаружили записи "черной бухгалтерии".
По данным депутата, правоохранители нашли данные о передаче взяток конкретным полицейским и сотрудникам других силовых структур Самарской области, в том числе руководителей разного уровня.
Сейчас уголовное дело Зубова передали в производство центрального аппарата СК РФ.
Напомним, Дениса Зубова, президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и экс-директора ООО "МО НТП" Василия Ермакова задержали по подозрению в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ.
"Это и понятно: без силового "прикрытия" существовать столько времени нефтебаза не могла. По предварительным данным, ежемесячная нелегальная прибыль Богатовской базы (МО НТП) исчислялась сотнями миллионов рублей, — утверждает депутат. — Надеюсь, "поминальный список" коррупционеров, разоблаченных, в связи с "крышеванием" МО НТП, значительно расширится".
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост