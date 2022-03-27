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Александр Хинштейн: при обысках по делу Дениса Зубова нашли "черную бухгалтерию" коррупционеров В Самаре возбудили уголовные дела за подделку рецептов Две самарчанки катались по городу на машине и разбрасывали наркотики Безработного самарца подозревают в "продаже" водительских прав Самарец потерял 20 тыс. руб., пытаясь купить колеса в Интернете

Преступления Происшествия

Александр Хинштейн: при обысках по делу Дениса Зубова нашли "черную бухгалтерию" коррупционеров

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что во время обысков по уголовному делу Дениса Зубова — сына замглавы МВД России обнаружили записи "черной бухгалтерии".

По данным депутата, правоохранители нашли данные о передаче взяток конкретным полицейским и сотрудникам других силовых структур Самарской области, в том числе руководителей разного уровня.

Сейчас уголовное дело Зубова передали в производство центрального аппарата СК РФ.

Напомним, Дениса Зубова, президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и экс-директора ООО "МО НТП" Василия Ермакова задержали по подозрению в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ.

"Это и понятно: без силового "прикрытия" существовать столько времени нефтебаза не могла. По предварительным данным, ежемесячная нелегальная прибыль Богатовской базы (МО НТП) исчислялась сотнями миллионов рублей, — утверждает депутат. — Надеюсь, "поминальный список" коррупционеров, разоблаченных, в связи с "крышеванием" МО НТП, значительно расширится".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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