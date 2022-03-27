Александр Хинштейн: при обысках по делу Дениса Зубова нашли "черную бухгалтерию" коррупционеров

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что во время обысков по уголовному делу Дениса Зубова — сына замглавы МВД России обнаружили записи "черной бухгалтерии".

По данным депутата, правоохранители нашли данные о передаче взяток конкретным полицейским и сотрудникам других силовых структур Самарской области, в том числе руководителей разного уровня.

Сейчас уголовное дело Зубова передали в производство центрального аппарата СК РФ.

Напомним, Дениса Зубова, президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова и экс-директора ООО "МО НТП" Василия Ермакова задержали по подозрению в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ.

"Это и понятно: без силового "прикрытия" существовать столько времени нефтебаза не могла. По предварительным данным, ежемесячная нелегальная прибыль Богатовской базы (МО НТП) исчислялась сотнями миллионов рублей, — утверждает депутат. — Надеюсь, "поминальный список" коррупционеров, разоблаченных, в связи с "крышеванием" МО НТП, значительно расширится".