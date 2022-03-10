Самарский суд оставил под стражей сына замглавы МВД Зубова

Самарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса Зубова по делу о даче взятки, пишет tass.ru.

"Решение оставлено без изменений", — сказала она. Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству стороны защиты и фигуранта дела.

Напомним, Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков задержаны за взятку сотруднику ФСБ в размере 18 млн рублей.