В Самаре на два месяца арестован сын замглавы МВД Зубова

В воскресенье, 13 февраля, Самарский районный суд заключил под стражу на два месяца сына заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова по делу о взяточничестве.

Напомним, что при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП". Это Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков.

Их подозревают во взяточничестве сотруднику ФСБ в размере 18 млн рублей.