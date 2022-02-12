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Один из задержанных за взятку ФСБ - сын замминистра МВД Игоря Зубова Задержаны представители компании "ТНП", передавшие 18 млн руб. за покровительство офицеру ФСБ Полиция задержала подозреваемого в незаконной вырубке ели под Самарой Под Тольятти задержан оренбуржец, подозреваемый в незаконном обороте оружия Тольяттинская прокуратура обнаружила еще один сомнительный КПК

Преступления Происшествия

Один из задержанных за взятку ФСБ - сын замминистра МВД Игоря Зубова

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из задержанных при попытке дачи взятки за общее покровительство офицеру ФСБ - сын заместителя министра МВД Игоря Зубова, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, что при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП". 

"Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации Зубов старший не имеет и, чем занимался его взрослый 43-летний сын — не знал. Хотя репутационные вопросы это, увы, все равно не снимает: в том случае, конечно, если виновность задержанных не будет вызывать никаких сомнений", - пишет парламентарий.

Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков. Это произошло сразу после того, как Зубов передал портфель с 18 млн руб. сотруднику УФСБ в кафе на третьем этаже ТЦ "Вива-Лэнд" на проспекте Кирова. Карпов и Ермаков также при этом присутствовали и активно участвовали в обсуждении.

Карпов в 2016 г. именно по материалам УФСБ был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти (ч.2 ст. 171 УК РФ: "Незаконное предпринимательство"). Ермаков — фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ; он был в числе взяткодателей. Общая сумма полученных денег составила тогда по материалам дела 118 млн рублей.

В связи с особой сложностью дела, большим объемом запланированных следственных и процессуальных действий и широким общественным резонансом в Самарском СУ СК уже создана следственная группа, которая и приступила к расследованию. Ч.5 ст. 291 УК РФ относится к разряду особо тяжких и предусматривает срок наказания от 8 до 15 лет.

"ТНП" находится в с. Богатое. Ей принадлежат права на Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе. При этом нефтебаза находится в непосредственной близости от жилых домов, жители которых неоднократно жаловались в надзорные органы на запах сероводорода. 

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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