Один из задержанных за взятку ФСБ - сын замминистра МВД Игоря Зубова

Один из задержанных при попытке дачи взятки за общее покровительство офицеру ФСБ - сын заместителя министра МВД Игоря Зубова, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, что при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП".

"Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации Зубов старший не имеет и, чем занимался его взрослый 43-летний сын — не знал. Хотя репутационные вопросы это, увы, все равно не снимает: в том случае, конечно, если виновность задержанных не будет вызывать никаких сомнений", - пишет парламентарий.

Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков. Это произошло сразу после того, как Зубов передал портфель с 18 млн руб. сотруднику УФСБ в кафе на третьем этаже ТЦ "Вива-Лэнд" на проспекте Кирова. Карпов и Ермаков также при этом присутствовали и активно участвовали в обсуждении.

Карпов в 2016 г. именно по материалам УФСБ был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти (ч.2 ст. 171 УК РФ: "Незаконное предпринимательство"). Ермаков — фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ; он был в числе взяткодателей. Общая сумма полученных денег составила тогда по материалам дела 118 млн рублей.

В связи с особой сложностью дела, большим объемом запланированных следственных и процессуальных действий и широким общественным резонансом в Самарском СУ СК уже создана следственная группа, которая и приступила к расследованию. Ч.5 ст. 291 УК РФ относится к разряду особо тяжких и предусматривает срок наказания от 8 до 15 лет.

"ТНП" находится в с. Богатое. Ей принадлежат права на Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе. При этом нефтебаза находится в непосредственной близости от жилых домов, жители которых неоднократно жаловались в надзорные органы на запах сероводорода.