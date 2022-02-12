16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Задержаны представители компании "ТНП", передавшие 18 млн руб. за покровительство офицеру ФСБ Полиция задержала подозреваемого в незаконной вырубке ели под Самарой Под Тольятти задержан оренбуржец, подозреваемый в незаконном обороте оружия Тольяттинская прокуратура обнаружила еще один сомнительный КПК Самарская фирма скрыла от налоговиков более 46 млн рублей

Преступления Происшествия

Задержаны представители компании "ТНП", передавшие 18 млн руб. за покровительство офицеру ФСБ

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 188
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП", сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: Архив «ВН»

Деньги в размере 18 млн руб. передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, убедительно сыгравшему роль "оборотня".

Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей. В числе задержанных — сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ.

СУ СК Самарской области уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Все трое задержаны на 48 часов.

Примечательно, что три года назад за получение взяток именно от этой же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены сотрудники самарского УФСБ Сергей Гудованный и Павел Чермашенцев. Самый большой срок лишения свободы 20 лет получил Сергей Гудованый, возглавлявший в региональном Управлении ФСБ России одно из оперативных направлений. Павел Чермашенцев получил четыре года колонии общего режима.

Тогда именно представители "ТНП" сообщили о взяточниках. При этом в компании не могли пояснить происхождение передававшихся за крышевание денег.

"ТНП" находится в с. Богатое. Ей принадлежат права на Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе. При этом нефтебаза находится в непосредственной близости от жилых домов, жители которых неоднократно жаловались в надзорные органы на запах сероводорода. В прошлом году "ТНП" выкупило территорию соседней бывшей трубной базы, расширив площадь и еще более сократив расстояние до жилого сектора.

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6