Задержаны представители компании "ТНП", передавшие 18 млн руб. за покровительство офицеру ФСБ

В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП", сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Деньги в размере 18 млн руб. передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, убедительно сыгравшему роль "оборотня".

Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей. В числе задержанных — сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ.

СУ СК Самарской области уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Все трое задержаны на 48 часов.

Примечательно, что три года назад за получение взяток именно от этой же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены сотрудники самарского УФСБ Сергей Гудованный и Павел Чермашенцев. Самый большой срок лишения свободы 20 лет получил Сергей Гудованый, возглавлявший в региональном Управлении ФСБ России одно из оперативных направлений. Павел Чермашенцев получил четыре года колонии общего режима.

Тогда именно представители "ТНП" сообщили о взяточниках. При этом в компании не могли пояснить происхождение передававшихся за крышевание денег.

"ТНП" находится в с. Богатое. Ей принадлежат права на Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе. При этом нефтебаза находится в непосредственной близости от жилых домов, жители которых неоднократно жаловались в надзорные органы на запах сероводорода. В прошлом году "ТНП" выкупило территорию соседней бывшей трубной базы, расширив площадь и еще более сократив расстояние до жилого сектора.