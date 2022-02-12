Задержаны представители компании "ТНП", передавшие 18 млн руб. за покровительство офицеру ФСБ

В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП", сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Деньги в размере 18 млн руб. передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, убедительно сыгравшему роль "оборотня".
Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей. В числе задержанных — сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ.
СУ СК Самарской области уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Все трое задержаны на 48 часов.
Примечательно, что три года назад за получение взяток именно от этой же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены сотрудники самарского УФСБ Сергей Гудованный и Павел Чермашенцев. Самый большой срок лишения свободы 20 лет получил Сергей Гудованый, возглавлявший в региональном Управлении ФСБ России одно из оперативных направлений. Павел Чермашенцев получил четыре года колонии общего режима.
Тогда именно представители "ТНП" сообщили о взяточниках. При этом в компании не могли пояснить происхождение передававшихся за крышевание денег.
"ТНП" находится в с. Богатое. Ей принадлежат права на Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе. При этом нефтебаза находится в непосредственной близости от жилых домов, жители которых неоднократно жаловались в надзорные органы на запах сероводорода. В прошлом году "ТНП" выкупило территорию соседней бывшей трубной базы, расширив площадь и еще более сократив расстояние до жилого сектора.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение