"ТНП" против ФСБ: кто стоит за скандальной компанией

В минувшие выходные в Самаре были арестованы сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков. По версии следствия, они действовали в интересах "ТНП", передав сотруднику ФСБ, сыгравшему роль "оборотня", 18 млн руб., и пообещав платить ему по 5 млн в месяц.

Напомним, в 2018 г. руководство "ТНП" подвело под уголовное дело трех полковников ФСБ - Сергея Гудованого, Павла Чермашенцева и Александра Переточкина. Чекисты получили крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.

Что представляет из себя бизнес "ТНП", вокруг которого кипят такие нешуточные страсти?

ООО "Межотраслевое объединение "ТНП" учреждено 13 января 2011 года. Компания зарегистрирована в Самаре на ул. Алма-Атинской, 29А. Однако фактически производственная база компании находится в с. Богатое на ул. Нефтяников, 3.

По данным ИАС Seldon Basis, основным видом деятельности "ТНП" является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Среднесписочная численность работников - 137 человек. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., баланс - 241 млн руб., выручка за 2020 г. - 130 млн руб., чистая прибыль - 2,26 млн рублей.

Директором компании выступает Антон Григорьев. Он же возглавляет Федерацию бокса Богатовского района. На Григорьева оформлено 50% доли в уставном капитале, еще 50% - на Ольгу Аптикееву. При этом в 2011-2012 гг. единоличным владельцем компании выступал Василий Ермаков, затем до 2019 г. - Андрей Варламов и офшор OTILIA MANAGEMENT LTD, зарегистрированный Британских Виргинских островах.

Безвозмездная лицензия

Главные активы "ТНП" - Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе и нефтебаза в с. Богатое.

Изначально Коммунарским участком владело ОАО "Элексброкерс" Ильи Карася - российского предпринимателя, основателя МЭВЦ "Элекс", ставшего первым российским акционерным обществом. Его фирма "ELecs" в 1990-х была крупнейшим в мире продавцом калькуляторов, собирала и продавала компьютеры, делала софтверные проекты для корпоративных клиентов.

Задержаны представители компании "ТНП", передавшие 18 млн руб. за покровительство офицеру ФСБ В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП", сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Со временем Карась переключился на банковские и нефтегазовые проекты. Одним из них был "Элексброкерс", получивший лицензию на Коммунарское месторождение и строивший нефтебазу в с. Богатое.

В 2008 г. компания была продана восьми физическим и юридическим лицам. СМИ сообщали, что сразу после сделки, оставаясь гендиректором "Элексброкерса", Карась взял кредит на 170 млн руб. под поручительство компании. Новые собственники в попытке защититься от вывода активов перевели лицензию на РНГК "СОЮЗ", а имущество - на ООО "Велес-Трейдинг".

В 2016 г. лицензия через промежуточные фирмы перешла к "ТНП". Все сделки были совершены в короткий период времени и были безвозмездными, а фирмы-прослойки были ликвидированы в кратчайшие сроки. Акционеры "Союза" заявляли о подделке документов и рейдерском захвате.

Московский банк "Пересвет", входящий с требованием в 64 млн руб. в реестр кредиторов "Союза", объявленного банкротом в том же 2016 г., пытался оспаривать сделки по передаче лицензии. Арбитражный суд Москвы в мае 2019 г. отказал в удовлетворении требований кредитной организации, указав на истекший срок исковой давности и посчитав, что лицензия не была для "Союза" дорогостоящим активом, так как "общество не извлекало из него материальной прибыли, а просто отражало его на балансе предприятия". Решение в апреле 2020 г. было "засилено" Верховным Судом.

Промышленная площадка в с. Богатое по адресу ул. Нефтяников, 3 существует с советских времен - здесь находился районный Агроснаб. С приходом "Элексброкерса" здесь построили дополнительные резервуары, установку очистки нефти, отремонтировали подъездные железнодорожные пути. При этом нефтебаза находится в непосредственной близости от жилых домов, жители которых неоднократно жаловались в надзорные органы на запах сероводорода. Строительство новых объектов продолжилось с приходом "ТНП".

В прошлом году компания выкупила территорию соседней бывшей трубозаготовительной базы (во времена СССР занималась подготовкой труб для нефтепроводов), расширив площадь и еще более сократив расстояние до жилого сектора.

Первое дело Карпова

Для Игоря Карпова уголовное дело о даче взятки сотруднику ФСБ - не первый криминальный эпизод. В его биографии есть судимость за незаконное предпринимательство. Во время банкротства "Элексброкерса" на Коммунарское месторождение был наложен арест. "ТНП" по договору с конкурсным управляющим ОАО "Элексброкерс" обслуживала оборудование Коммунарского участка в период его консервации.

Полковника ФСБ Сергея Гудованого приговорили к 20 годам колонии Военный суд самарского гарнизона приговорил офицеров ФСБ: полковника Сергея Гудованого к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима, полковника Александра Переточкина к 10 годам, полковника Чермашенцева к четырем. Также они лишены воинских званий и наград.

Однако Карпов под видом технической воды в феврале-марте 2015 г. вывез с месторождения 750 т нефти на 7,5 млн рублей. Сырье он якобы сбывал "ТНП". В январе 2016 г. суд приговорил его к штрафу в 350 тыс. рублей.

При этом, по словам источников, реальные объемы незаконно добытой нефти были гораздо выше, а сумма ущерба приближалась к 1 млрд рублей. Однако правоохранители удовлетворились таким приговором Карпову, хотя очевидно, что один человек провернуть такую аферу не мог.

Питерские корни

Источники портала "Волга Ньюс" говорят о питерском происхождении бизнеса "ТНП". Это косвенно подтверждается тем, что директор компании Антон Григорьев хотя и имеет новгородский номер ИНН, но паспорт в 2011 г. получал в Приморском районе Санкт-Петербурга, а также в 2005-2008 гг. был учредителем и директором питерского ООО "Перспектива".

Еще один питерец 63-летний Владимир Сытник числится единственным владельцем "Богатовского маслоэкстракционного завода" (БоМЭЗ). Это предприятие является крупнейшим легальным активом, принадлежащим группе лиц, которым подконтрольно "ТНП". Баланс ООО "БоМЭЗ" составляет 1,3 млрд руб., выручка за 2020 г. - 3,45 млрд руб., чистая прибыль - 77,8 млн.

То, что Сытник является формальным собственником завода, практически не вызывает сомнений. На одном из сайтов сохранилось его резюме от 2011 г., тогда он искал работу с зарплатой в 45 тыс. рублей. Согласно этому резюме Сытник окончил военное училище, а последним его местом работы на тот момент был пост директора ГУП "Банно-прачечный комбинат" Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Питерцы пришли на "БоМЭЗ" в 2009 г., когда его выкупил бизнесмен Леонид Крупник. Он сдавал площадку в аренду ЗАО "Поволжское агропромышленное объединение". В 2011 г. у компаньонов произошел конфликт. В итоге и оборудование завода, и вся площадка с торгов ушли санкт-петербургскому ООО "Атлант+". Тогда высказывались предположения, что реальный контроль над предприятием сохранил Крупник. Он в то время проходил через процедуру банкротства как индивидуальный предприниматель с долгом 1,2 млрд рублей.

Директор компании "Атлант+" Альфред Гасюнас с 2016 г. выступает совладельцем ООО "Самарский мукомольный завод", где гендиректором является Артем Ермаков. Гасюнас при этом в 2006-2008 гг. возглавлял ГУП СПб "Кронштадтторг" (с 2007 по 2010 гг. Сытник управлял банями и прачечными Кронштадта).

По адресу "Самарского мукомольного завода" на ул. Халиловская, 2 также зарегистрировано еще несколько компаний, подконтрольных лицам, связанным с "ТНП": ООО "Богатовский элеватор", ООО "Плавстанция", ООО "Доверие", ООО "ТД Шихобалова".

Помимо этих активов группе лиц, связанных с "ТНП", также принадлежат спиртзавод в Новом Буяне, ООО ТД "Агроппромэкспорт", ООО "АТЭС", ООО "Житное", ООО "Первая строительная компания", бутик-отель и таверна "Дом Сивре".

Крупники

В Санкт-Петербурге самым крупным официальным активом Леонида Крупника является ООО "Терминал Святого Петра" - баланс 152 млн руб., выручка за 2020 г. - 583 млн руб., чистая прибыль - 71 тыс. рублей. Он в 2015 г. сам входил в число совладельцев компании, а затем передал свою долю Кириллу Леонидовичу Крупнику (вероятно, сыну).

Компания "ТНП", посадившая трех полковников ФСБ, выиграла суд за нефть ООО "Межотраслевое объединение "ТНП", фигурирующее в уголовном деле трех полковников ФСБ, выиграло судебный спор за права на Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе. В апреле Верховный Суд отказал в рассмотрении кассационной жалобы банку "Пересвет", пытавшемуся оспорить законность сделок с лицензией на месторождение.

"Терминал Святого Петра" связывали с именем бывшего спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а затем сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшийся в 2017 году. Сейчас доля в 25% принадлежит его вдове Наталье Тюльпановой. Оставшиеся 25% контролирует Ефраим Стучевский.

Примечательно, что в 2006-2008 гг. советником Тюльпанова, тогда возглавлявшего питерский парламент, был Павел Анатольевич Крупник (вероятно, брат Леонида Крупника). Павел Крупник впоследствии был советником вице-губернатора Санкт-Петербурга Аллы Маниловой, с 2011 г. - депутатом заксобрания Санкт-Петербурга.

Леонид Крупник также выступает директором ООО "Тари бари" с балансом 444,4 млн руб., выручкой за 2020 г. - 382 млн руб., чистая прибыль - 49,6 млн рублей. Компания занимается выращиванием и переработкой радужной форели.

Вопросы

1. Главный вопрос, который возникает после двух громких задержаний, - за что собственно лица, связанные с "ТНП", передали в первом случае сотрудникам ФСБ 118 млн руб., а во втором были готовы передать 18 млн руб. и по 5 млн ежемесячно? Сами полковники ФСБ, получившие сроки за мошенничество, говорили, что никаких действий за эти деньги не предпринимали, вводя взяткодателей в заблуждение. Но сумма за бездействие даже для таких высокопоставленных правоохранителей слишком внушительная. Судя по тому, что у "ТНП" вновь возникла потребность в "крыше", проблемы, которые нельзя решить законно, у компании никуда не делись. Что это за проблемы?

2. Почему не смотря на длительный срок сотрудничества с полковниками-крышевателями (с 2016 г.), представители "ТНП" ответственности за дачу взяток тогда не понесли? Собеседники в правоохранительных органах тогда поясняли это тем, что нельзя преследовать тех, кто сообщает о преступлениях. Неоднозначная логика.

3. На суде над полковниками представители "ТНП" не могли объяснить происхождение денег, передававшихся в качестве взяток. Легальная прибыль компании явно не соответствовала размерам дани. Где источник этих средств, направляемых на коррумпирование правоохранителей, какая часть бизнес-айсберга "ТНП" находится вне зоны видимости надзорных органов?

4. Изучал ли кто-то происхождение нефти, которая аккумулируется на нефтебазе "ТНП"? Среди местных жителей ходят устойчивые слухи о криминальном ее характере, которые при желании не сложно проверить.

5. Кто позволил Ермакову и Карпову создать мини-футбольный клуб "Динамо Самара"? "Динамо" - это спортивный бренд МВД, а содержание клуба с таким названием людьми с криминальным бэкграундом, во-первых, компрометирует органы, а во-вторых, выглядит как попытка купить лояльность.

6. Чем обусловлена вялая реакция местных властей и надзорных органов на жалобы местных жителей на нарушения "ТНП" санитарных норм?