16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергея Гудованого приговорили к 20 годам колонии Трем полковникам ФСБ вынесли обвинительный приговор Майор Шапшов: все уверены, что судья не станет оправдывать какого-то мента из Тольятти В Тольятти "маньяка с ножом" приговорили к девяти годам Защита директора "Авиакора" усомнилась в законности следствия

Суды Происшествия

Сергея Гудованого приговорили к 20 годам колонии

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Военный суд самарского гарнизона приговорил офицеров ФСБ: полковника Сергея Гудованого к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима, полковника Александра Переточкина к 10 годам, полковника Чермашенцева к четырем. Также они лишены воинских званий и наград.

Фото: Вета Мурзина

Бизнесмены из Саратова Алексей Пашкевич и Сергей Булатов получили семь и пять лет заключения, которые они должны провести в колонии общего режима после вступления приговора в законную силу.

"Мы проиграли бой, но не проиграли битву, — заявил корреспонденту Волга Ньюс осужденный Переточкин. — Разумеется, что мы приговор обжалуем".

Четверо осужденных арестованы в зале суда и к вечеру будут этапированы в следственный изолятор.

Напомним, полковников ФСБ: экс-замначальника подразделения СЭБ регионального ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева, возглавлявшего отдел "М" (по контрразведывательному обеспечению правоохранительных органов) в региональном УФСБ, задержали в апреле 2018 г. при получении денег. Кроме того, дома у Гудованого правоохранитеи обнаружили более 80 млн руб., оружие и боеприпасы

Потом следователи обнаружили еще один эпизод незаконного получения денег — через полковника Александра Переточкина — сотрудника центрального аппарата ФСБ.

По версии следствия, офицеры получили всего от ООО "МО "ТНП" 118 млн руб. за покровительство. Сергею Гудованому следствие вменяло групповое мошенничество в особо крупном размере, получение взятки через Переточкина и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Вместе с сотрудниками ФСБ были задержаны посредники — бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. Позже вместо взяточничества полковникам вменили мошенничество, а посредников сочли соучастниками.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3