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Суды Происшествия

Трем полковникам ФСБ вынесли обвинительный приговор

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сейчас в Самарском гарнизонном военном суде федеральный судья Сергей Казачок зачитывает приговор пятерым подсудимым, среди которых трое полковников ФСБ. Приговор обвинительный, всех сидящих на скамье подсудимых признали виновными во взяточничестве и мошенничестве.

Напомним, офицеров УФСБ Самарской области, полковников Павла Чермашенцева и Сергея Гудованого задержали в апреле 2018 г. при получении денег. У Гудованого дома при обыске обнаружили более 80 млн руб., оружие и боеприпасы.

Во время расследования якобы обнаружился еще один эпизод получения денег через сотрудника центрального аппарата ФСБ полковника Александра Переточкина.

По версии следствия, полковники получили в сумме 118 млн руб. за "крышевание" от ООО "МО "ТНП". Главному подсудимому — экс-замначальника подразделения СЭБ регионального ФСБ Гудованому вменяют групповое мошенничество в особо крупном размере, получение взятки через московского коллегу Переточкина, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Вместе с офицерами ФСБ были задержаны посредники, теперь обвиняемые в передаче взятки, бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. Впоследствии вместо взяточничества полковникам вменили мошенничество. Посредников сочли соучастниками.

Гособвинитель просил назначить всем  лишение свободы: полковнику Гудованому — 21 год, его коллегам Переточкину — 10 лет и Чермашенцеву — шесть с половиной лет, а соучастникам в мошенничестве Булатову и Пашкевичу — по семь с половиной лет в колонии общего режима.

Пока все находятся под домашним арестом кроме Гудованого, который уже полтора года находится в следственном изоляторе.

В последнем слове полковник, признавший себя виновным, в получении 64 млн руб. от нефтеперевозчиков за "крышу", просил о снисхождении.

"Полтора года жесточайшего контроля и в строгой изоляции перевернули мое сознание. Я признаю свою вину по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — каялся Сергей Гудованый. — Я допустил огромную человеческую ошибку, смалодушничал, не придал должного значения совершаемому деянию. Более трех десятилетий безупречной службы стали ценой моего необъяснимого поступка. Очень сожалею, что вместо уважения и гордости оставил такое мерзкое темное пятно в душах своих коллег, уничтожил великолепную карьеру себе и дал повод для сомнений о престиже службы.

Я безропотно признал свою вину в том, что совершал, но три из четырех предъявленных мне обвинений надуманы следствием. Я их не совершал. Но за это мне требуют 19,5 лет строгого режима со штрафом в 105 млн рублей. Доказательства моей вины по этим эпизодам ничтожны, и в большей части сфабрикованы. Тут явно прослеживается месть!

Ваша честь, обвинение просит вас лишить меня Ордена мужества и воинского звания. Этим орденом я был награжден не сидя в кабинете. Это боевой орден, и я не получаю за его наличие никаких финансовых и других выгод.

Я себя не считаю предателем родины и предателем интересов службы не был никогда! Всегда стоял и стоять буду на страже интересов родины. Но я понимаю, что обратной дороги нет, и простить меня нельзя. Я должен быть наказан и уже наказан. Все, что осталось от моей чести и имени, в ваших руках, Ваша честь, и я прошу государство в вашем лице о снисхождении… И в очередной раз хочу попросить прощения у своих коллег, моей семьи и просто тех людей, которые мне доверяли. Простите!"

Подсудимые прибыли на оглашение приговора с вещами, так как понимают, что предстоящую ночь уже придется прости на нарах.

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