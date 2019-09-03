Гособвинение запросило троим полковникам ФСБ 37 с половиной лет

Во вторник, 3 сентября, в Самарском гарнизонном военном суде проходят прения по делу троих полковников регионального УФСБ, обвиняемых в мошенничестве.

Сергей Гудованый, не признавший вину, может сесть на 21 год

Как передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда, гособвинение запросило для Сергея Гудованого 21 год колонии строгого режима со штрафом в 106 млн руб., для Александра Переточкина — 10 лет строгого режима, а для Павла Чермашенцева — шесть с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 0,5 млн рублей.

Всех троих полковников при этом просят лишить званий, а Гудованного и Переточкина — еще и Орденов Мужества.

Посредникам Сергею Булатову и Алексею Пашкевичу гособвинение запросило семь с половиной лет и семь лет колонии общего режима соответственно со штрафами в 1 млн рублей.

Напомним, Павел Чермашенцев на момент задержания в апреле прошлого года возглавлял в региональном УФСБ отдел "М" (по контрразведывательному обеспечению правоохранительных органов), а Сергей Гудованый занимал пост заместителя начальника Службы экономической безопасности.

"Это все - вранье!": экс-сотрудники ФСБ заявили, что оговаривали себя под давлением Самарский гарнизонный военный суд продолжает рассматривать уголовное дело трех теперь уже бывших сотрудников ФСБ: Сергея Гудованого, Павла Чермашенцева и Александра Переточкина.

Их задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, полковники получили в общей сложности 118 млн руб. за "крышевание" от фирмы, занимавшейся нефтепродуктами — ООО "МО "ТНП". У Гудованого при обыске жилья были обнаружены более 80 млн руб., оружие и боеприпасы.

Вместе с ними были задержаны посредники в передаче взятки — бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. В ходе расследования правоохранители выявили возможную причастность к преступлению сотрудника центрального аппарата ФСБ полковника Александра Переточкина.

Впоследствии вместо взяточничества полковникам было инкриминированно мошенничество. Посредников сочли соучастниками.

Гудованому кроме мошенничества вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Примечательно, что "ТНП", которое признано потерпевшим от действий полковников, продолжает свою деятельность. При этом в суде представители компании не смогли подтвердить легальность происхождения денег, которые передавали силовикам за "крышевание".