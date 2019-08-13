"Это все — вранье!": экс-сотрудники ФСБ заявили, что оговаривали себя под давлением

Самарский гарнизонный военный суд продолжает рассматривать уголовное дело трех теперь уже бывших сотрудников ФСБ: Сергея Гудованого, Павла Чермашенцева и Александра Переточкина.

Как выяснилось на заседании 13 августа, Переточкин являлся еще и советником ректора Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и оказался в свое время в Самаре из-за командировки.

Кроме того, на новом заседании суда теперь уже бывшие сотрудники ФСБ заявили, что не собираются признавать вину, а при задержании якобы оговорили себя.

Адвокаты требуют от потерпевших доказать происхождение денег, переданных полковникам ФСБ Во вторник, 18 июня, в гарнизонном военном суде в Самаре начали допрашивать свидетелей по "делу Гудованого и других".

Так, Чермашенцев утверждает, что его привезли в следственный изолятор в состоянии гипертонического криза, в документах даже зафиксировали тремор рук. Поэтому якобы он дал первые показания в маловменяемом состоянии. Этим Чермашенцев объясняет, что сначала признавал вину, а потом — перестал.

Переточкин на суде молчал, но его адвокат выступила с заявлением, обратившись к следователю, который вел уголовное дело. "Вы пытались его (Переточкина — прим. Волга Ньюс) раздавить, при мне, при адвокате! Я даже боюсь представить, что вы говорите без меня! Вы угрожали, что если он признается, то не пойдет в СИЗО, а отправится под домашний арест. А если не признается — ему "светит" максимальный срок".

На это следователь заявил, что ничего подобного не было, а с Переточкиным у них была мирная беседа, во время которой они даже "пили чай с молоком".

Третий подсудимый — экс-сотрудник ФСБ Сергей Гудованый также утверждает, что после первого допроса был в очень плохим состоянии — были высокими давление и сахар в крови. Поэтому якобы он мог наговорить лишнего. Сейчас он признает себя виновным в получении лишь 64 млн рублей. И то говорит, что ничего за эти деньги делать не собирался, а просто взял их, обманув "клиента".

Напомним, в апреле 2018 г. по подозрению во взяточничестве задержали двух полковником — замначальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области Сергея Гудованого и начальника отдела "М" Павла Чермашенцева. Позднее задержали сотрудника центрального аппарата ведомства Александра Переточкина. В уголовном деле фигурируют и предполагаемые посредники в передаче денег — Сергей Булатов и Алексей Пашкевич.

При обысках у Гудованого изъяли около 84 млн руб., 60 млн из которых он, по его же словам, якобы "получил от Пашкевича". Также было обнаружено оружие.

По версии следствия, Гудованый и Чермашенцев "крышевали" нефтяные предприятия в Самарской области. По одному эпизоду Гудованый проходит вместе с Чермашенцевым и посредниками, по другому — с Переточкиным. Следствие считает, например, что Чермашенцев и Гудованый получали от представителей нелегального нефтебизнеса по 2,5 млн руб. в месяц на двоих, а посредники при этом получали по 500 тысяч. Также, по версии следствия, экс-сотрудник центрального аппарата ФСБ Александр Переточкин предложил Гудованому взять деньги у руководителей похвистневской фирмы. В итоге руководитель нефтебазы "Лагуна" Свиридов отдал 3 млн руб. Гудованому за то, чтобы у его конкурентов — нефтебазы "Восход" нашли нарушения.

На одном из заседаний суда Гудованый заявил, якобы его "взяли" свои же, поскольку он имел компромат на коллег — сотрудников по фамилиям Угаров, Николаев, Кузнецов, Борзенков, Паршин. После этого заявления несколько заседаний суда проходили в закрытом режиме — без журналистов и слушателей.