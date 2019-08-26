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Преступления Происшествия

Двум фигурантам дела полковников ФСБ переквалифицировали обвинение

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Гособвинение переквалифицировало действия Сергей Булатова и Алексея Пашкевича — двух обвиняемых по делу экс-полковников ФСБ.

По версии следствия, Булатов и Пашкевич передавали полковникам Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому деньги от владельцев нефтебаз за покровительство. Первоначально они оказались на скамье подсудимых с обвинением в посредничестве во взяточничестве.

Теперь же, накануне завершения судебного процесса, гособвинение заявило, что Булатов и Пашкевич участвовали в обмане бизнесменов вместе с полковниками - то есть совершали мошенничество.

По мнению зашиты, переквалификация, вероятнее всего, направлена на то, чтобы вмененный Гудованому и Чермашенцеву ущерб в размере 117 млн руб. разделить на четверых осужденных для облегчения взимания денег в пользу потерпевших.

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В четверг, 15 августа, в Самарском гарнизонном суде во время рассмотрения уголовного дела трех бывших полковников ФСБ Сергея Гудованого, Павла Чермашенцева и Александра Переточкина допросили свидетеля Ивана Акашина, заявившего о сфабрикованных доказательствах по делу.

Напомним, офицеры регионального управления ФСБ Павел Чермашенцев и Сергей Гудованый были задержаны в апреле прошлого года при получении незаконного вознаграждения. У последнего при обыске жилья была обнаружена крупная сумма денег, оружие и боеприпасы. Полковник признался в мошенничестве в отношении руководства местной фирмы, занимавшейся нефтепродуктами.

В ходе расследования правоохранители выявили якобы еще эпизод получения мзды через сотрудника центрального аппарата ФСБ полковника Александра Переточкина. Однако обвиняемые по этой части свою вину не признают.

В суде стало известно, что "обманутые" Гудованым потерпевшие не имели легальных средств на оплату "крышевания".

На данный момент все подсудимые находятся под домашним арестом кроме Гудованого, который уже больше года живет в СИЗО.

На этой неделе планируется провести судебные прения.

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