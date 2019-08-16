Свидетель по делу трех экс-полковников ФСБ заявил о фабрикации обвинения

В четверг, 15 августа, в Самарском гарнизонном суде во время рассмотрения уголовного дела трех бывших полковников ФСБ Сергея Гудованого, Павла Чермашенцева и Александра Переточкина допросили свидетеля Ивана Акашина, заявившего о сфабрикованных доказательствах по делу.

Акашин является председателем адвокатской коллегии №25. По его словам, в середине июля 2018 г. он пообещал бывшему коллеге - самарскому бизнесмену Валентину Свиридову - "в случае чего" оказать адвокатские услуги.

Отметим, что правоохранители подозревают Свиридова в причастности к краже нефти. По информации источников портала, сейчас он является фигурантом уголовного дела и скрывается от следствия в Грузии.

Как рассказал Иван Акашин, через пару дней после разговора бизнесмен позвонил и попросил сходить в УФСБ, куда его самого вызывают. Встреча с вызывающим по фамилии Николаев состоялась в стенах Следственного управления СК по Самарской области в кабинете заместителя начальника 2-го отдела по расследованию особо важных дел Вадима Маслова. А Николаев оказался начальником подразделения собственной безопасности УФСБ по Самарской области (Александр Николаев. - Прим. Волга Ньюс).

Там Акашина якобы просили уговорить его клиента Тюмкаева, проходящего по делу о краже нефтепродуктов, которые привозили на нефтебазу "Лагуна" в Похвистневском районе (база, по версии правоохранитей, подконтрольна Свиридову), написать заявление, что он давал сотрудникам УФСБ ежемесячные взятки 4 млн руб. за крышевание.

Напомним, экс-полковников обвиняют в мошенничестве и получении взяток от владельцев нефтебаз, в том числе крышевании нефтебазы "Лагуна".

Адвокаты требуют от потерпевших доказать происхождение денег, переданных полковникам ФСБ Во вторник, 18 июня, в гарнизонном военном суде в Самаре начали допрашивать свидетелей по "делу Гудованого и других".

"Как он мог давать такие взятки, если сам числился на этой нефтебазе диспетчером и получал 30 тыс. руб. в месяц, и то нерегулярно? - рассказал суду Акашин. - Но они настаивали и предложили пообещать ему договориться в суде о снижении срока по приговору на полгода. В конце концов Маслов своей рукой написал образец заявления о явке с повинной, которое они хотели получить от Тюмкаева и попросили ему передать. А на тот случай, если с Тюмкаевым не получится решить этот вопрос, то мне следовало передать этот образец Свиридову со словами, чтобы он в течение трех дней явился к ним".

Ксерокопия образца заявления, якобы составленного Масловым, подшита к уголовному делу.

Как сообщил свидетель, на тот момент соглашение между ним и Свиридовым не было заключено и потому в этом судебном процессе он может участвовать в статусе свидетеля.

Свиридов же пригласил для защиты московского адвоката Дмитрия Ульянова, которого тоже допросили в процессе. Этот свидетель рассказал, что привозил в Самару заявление от Свиридова о том, что от него требуют дать ложные показания на сотрудников ФСБ. Однако в региональном СУ СК не только не стали возбуждать уголовное дело по этому заявлению, но даже не зарегистрировали его как сообщение о совершении преступления. В связи с этим Ульянову пришлось обращаться в Генпрокуратуру.

В заявлении на имя руководителя СУ СК Ульянов ставил в известность, что "мой доверитель намерений скрываться от следственных и судебных органов не имеет и желает сотрудничать и давать показания. Но при условии проведения объективной служебной и досудебной проверок указанных им фактов и привлечении к уголовной ответственности указанных должностных лиц оперативных и следственных органов".

Также он просил сообщить, в связи с чем уголовное дело в отношении военнослужащих ФСБ России в нарушение принципов подследственности и подсудности расследует СУ СК по Самарской области, а не военное следственное управление СК по Самарскому гарнизону.

По словам адвоката Елены Маркемьяновой, защищающей интересы подсудимого экс-полковника из центрального аппарата ФСБ Александра Переточкина, показания Акашина и Ульянова ставят под большое сомнение позицию гособвинения по ее клиенту.

Она сослалась на показания еще одного свидетеля - доцента кафедры стоматологии Самарского медуниверситета Михаила Постникова, встречавшего делегацию, с которой приезжал в Самару Переточкин (полковник числился советником ректора Московского государственного медико-стоматологического университета. - Прим. Волга Ньюс).

"Постников дождался прибытия поезда и отвез гостей конференции в гостиницу. И он уверенно заявил, что никто на перроне к Переточкину не подходил", - говорит адвокат.

"Такими фабрикациями следствие пытается подкрепить голословное обвинение моему клиенту в том, что 3 марта 2018 года неустановленное лицо на перроне самарского железнодорожного вокзала вручило ему 1,5 млн рублей для передачи этой взятки Гудованому", - рассказала корреспонденту издания Маркемьянова.

Как прокомментировал ситуацию защитник Гудованого Андрей Карномазов, все происходящее направлено на то, чтобы любыми правдами и неправдами добиться необоснованно максимального наказания для его клиента.

"Причины такого навязчивого желания не совсем понятны, - комментирует Карномазов, - но ясно одно, что путем силового давления, угроз, обещаний повлиять на суд ради смягчения наказания, понуждений к оговору, другими словами, путем фальсификаций силовики пытаются добиться неправосудного решения. И теперь вся надежда только на объективность и независимость суда".

Следующее заседание назначено на 20 августа.

Напомним, ранее на одном из заседаний суда Гудованый заявил, что он имел компромат на коллег, с чем и связан его арест. После этого заявления несколько заседаний суда проходили в закрытом режиме - без журналистов и слушателей.