Компания Аветисяна построит дом напротив ТТУ в Самаре

В Самаре на публичные слушания вынесен вопрос застройки участка по ул. Коммунистическая, д. 11, который находится рядом Трамвайно-троллейбусным управлением.

В Самаре на публичные слушания вынесен вопрос застройки участка по ул. Коммунистическая, д. 11, который находится рядом Трамвайно-троллейбусным управлением.

На участке площадью 0,68 га планируют среднеэтажную жилую застройку, которая должна занять все 100% территории. Для этого необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Слушания проходят с 18 февраля по 11 марта. Информационные материалы будут выставлены в департаменте градостроительства (ул. Галактионовская, д. 132). Экспозиция будет открыта с 25 февраля по 4 марта включительно.

Компания-заявитель в материалах горадминистрации не указывается. Однако в декабре 2023 г. этот участок за 170 млн руб. приобрело ООО "Специализированный застройщик "Энергоквартал". Участок продавался с торгов как непрофильный актив АО "Почта России".

ООО "СЗ "Энергоквартал" в апреле 2024 г. было переименовано в ООО "СЗ "САДЫ СУББОТИНА". Новое название, очевидно, отсылает к истории места - раньше в этом районе находились сады купца Субботина.

По данным ИАС Seldon.Basis компания была зарегистрирована в Самаре в августе 2023 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Собственниками изначально выступали Владимир Аветисян (71,25%) и Александр Розенцвайг (28,75%). В марте 2024 г. в состав учредителей вошел Денис Либуркин. Сейчас три собственника владеют компанией в равных частях (по 3 333 руб. в уставном капитале у Либуркина и Розенцвайга и 3 334 - у Аветисяна). Управляющей компанией для СЗ "Сады Субботина" является "Альянс-Менеджмент" Либуркина.

Баланс "Садов Субботина" указан в 172,5 млн руб., что чуть больше суммы, за которую был приобретен участок.

Девелоперская компания "Альянс-Менеджмент" известна по жилым комплексам "Бриг", "Фрегат", "Парус" и "Галактика". Сейчас она реализует проект строительства двух жилых башен "Баланс Towers" на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского.