Компания Аветисяна построит дом напротив ТТУ в Самаре

В Самаре на публичные слушания вынесен вопрос застройки участка по ул. Коммунистическая, д. 11, который находится рядом Трамвайно-троллейбусным управлением.
В Самаре на публичные слушания вынесен вопрос застройки участка по ул. Коммунистическая, д. 11, который находится рядом Трамвайно-троллейбусным управлением.
На участке площадью 0,68 га планируют среднеэтажную жилую застройку, которая должна занять все 100% территории. Для этого необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Слушания проходят с 18 февраля по 11 марта. Информационные материалы будут выставлены в департаменте градостроительства (ул. Галактионовская, д. 132). Экспозиция будет открыта с 25 февраля по 4 марта включительно.
Компания-заявитель в материалах горадминистрации не указывается. Однако в декабре 2023 г. этот участок за 170 млн руб. приобрело ООО "Специализированный застройщик "Энергоквартал". Участок продавался с торгов как непрофильный актив АО "Почта России".
ООО "СЗ "Энергоквартал" в апреле 2024 г. было переименовано в ООО "СЗ "САДЫ СУББОТИНА". Новое название, очевидно, отсылает к истории места - раньше в этом районе находились сады купца Субботина.
По данным ИАС Seldon.Basis компания была зарегистрирована в Самаре в августе 2023 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Собственниками изначально выступали Владимир Аветисян (71,25%) и Александр Розенцвайг (28,75%). В марте 2024 г. в состав учредителей вошел Денис Либуркин. Сейчас три собственника владеют компанией в равных частях (по 3 333 руб. в уставном капитале у Либуркина и Розенцвайга и 3 334 - у Аветисяна). Управляющей компанией для СЗ "Сады Субботина" является "Альянс-Менеджмент" Либуркина.
Баланс "Садов Субботина" указан в 172,5 млн руб., что чуть больше суммы, за которую был приобретен участок.
Девелоперская компания "Альянс-Менеджмент" известна по жилым комплексам "Бриг", "Фрегат", "Парус" и "Галактика". Сейчас она реализует проект строительства двух жилых башен "Баланс Towers" на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского.
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.