Самарский облсуд согласился с продлением ареста Айвару Кинжабаеву

Во вторник, 3 декабря, Самарский областной суд рассмотрел жалобу на решение Октябрьского районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшему руководителю Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву. Об этом сообщили в районном суде.

Напомним, Айвара Кинжабаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, по закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.

2 октября Октябрьский районный суд продлил Кинжабаеву арест на два месяца, а всего до трех месяцев и 29 суток, то есть по 7 декабря включительно.

Защитник обвиняемого обжаловал это решение в апелляционном порядке, но Самарский областной суд согласился с районным судом и менять постановление не стал.