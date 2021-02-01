Правительство области планирует передать Сергиевскую птицефабрику в концессию

В 2021 г. правительство Самарской области намерено заключить концессионные соглашения в отношении 38 принадлежащих ей объектов недвижимости, перечень которых оно утвердило соответствующим распоряжением.

Так, среди планируемых к передаче концессионерам - право на создание комплекса по производству и переработке мяса птицы "Сергиевская птицефабрика" мощностью 75 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе в год.

Напомним, строительство современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлеров) в Сергиевском районе стартовало в 2013 году. Оператором проекта являлось ОАО "Корпорация развития Самарской области", генподрядчиком выступило ООО "ЕвроБиоТех".

Планы были грандиозные: заявлялось, что вначале комплекс будет давать 50 тыс. тонн продукции ежегодно, а к 2018 г. его производительность вырастет до 100 тыс. тонн в год. Комплекс должен был состоять из инкубатора, птичников для откорма бройлеров и цеха убоя и переработки мяса птицы.

Предполагалось, что строить его будут за счет денег инвестора. Однако найти желающих вложиться в проект или получить кредитные средства Внешэкономбанка "Корпорации развития" так и не удалось. В результате птицефабрику строили за бюджетные деньги, успев потратить около 4 млрд рублей. Однако достроить фабрику так и не удалось, работать она пока не начала.

В октябре 2020 г. губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что бюджетные деньги по этому объекту в предыдущие годы были потрачены бездумно, а также заявил, что тратить бюджетные деньги на Сергиевскую птицефабрику без участия инвестора не намерен. Судя по всему, поиск инвестора продолжится и в текущем году.

Также власти будут искать концессионеров для строительства центра обработки данных на территории "Жигулевской долины", имущественного комплекса базы отдыха "Волжанка" в Самаре, пяти школ на 5,2 тыс. мест в Самаре и Волжском районе, международного образовательного кампуса площадью 15 га и ряда других объектов.

Кроме того, областные власти намерены продолжить поиск инвесторов для реконструкции детского оздоровительного лагеря "Черноморец" и лечебно-оздоровительного комплекса "Шахтерская слава" в Анапе. Оба этих объекта входили и в прошлогодний перечень объектов, которые планируется передать в концессию.

Также планируется заключение концессионных соглашений под создание таких объектов, как спортивно-оздоровительный комплекс и пристрой к основному зданию социально-оздоровительного центра "Преодоление" в Тольятти, пристрой на 120 койко-мест к главному корпусу Самарского областного геронтологического центра, здание дома-интерната для престарелых и инвалидов не менее чем на 100 мест на 8-й просеке в Самаре, хирургический онкологический корпус в Тольятти на 274 койко-места, детская поликлиника в границах ул. Панова, Часовой и Ерошевского в Самаре на 500 посещений в смену, лечебный корпус Самарской областной клинической психиатрической больницы на 200 койко-мест.

В целом, в список вошло большое количество объектов здравоохранения и социальной направленности. Так, 24 из 38 объектов, готовых к передаче в концессию в 2021 г., являются медицинскими.