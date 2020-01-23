Правительство ищет концессионеров на 43 объекта

Утвержден перечень принадлежащих Самарской области объектов на 2020 г., в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Всего в список вошли 43 объекта недвижимости, в числе которых магистраль "Центральная" и здание речного вокзала в Самаре.

В список включили много объектов здравоохранения и социальной направленности. В частности, в список включены детский оздоровительный лагерь "Черноморец" и лечебно-оздоровительный комплекс "Шахтерская слава" в Анапе, которые планируется реконструировать.

Помимо этого, в перечень вошли объекты недвижимого имущества, спроектированные под размещение кожно-венерологического диспансера на ул. Ленинской, 75 в Самаре; комплекс из пяти объектов незавершенного строительства на ул. Никитинской, 2 в Самаре; поликлиника на ул. Л. Толстого, 59; создание первичного сосудистого отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в больнице им. Семашко на 20 коек; создание хирургического онкологического корпуса в Тольятти; создание офтальмологического центра на ул. Ново-Садовой, 158 в Самаре, рассчитанного на 150 тыс. амбулаторных посещений и 35 тыс. операций в год.

Также в рамках заключения концессионных соглашений планируют строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в границах улиц Н. Панова, Часовой и Ерошевского в Самаре; лечебного корпуса на 85 коек на территории Похвистневской центральной больницы города и района; поликлиник в Кинеле, микрорайоне "Крутые ключи", поселке "Волгарь"; лечебного корпуса на 200 коек Самарской областной клинической психиатрической больницы; реконструкция самарского театра кукол; строительство 10 станций велопроката и крытого велотрека в Самаре.