Алексей Попов: "Современный агропромышленный комплекс - это сфера возможностей для молодого специалиста"

Заместитель председателя правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов в большом интервью ответил на актуальные вопросы, волнующие аграриев, а также поделился достижениями отрасли.

О растениеводстве

- Алексей Петрович, вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев в начале 2026 года обозначил пять стратегических трендов развития растениеводства в России до 2030 года: сохранение и повышение плодородия почв, селекция и семеноводство, применение агрохимикатов, использование беспилотной техники, адаптация растениеводства к изменениям климата. Как в Самарской области строится работа по развитию всех этих направлений?

- Начну отвечать по порядку. По сохранению и повышению плодородия почв - сегодня перспективы развития растениеводства неразрывно связаны с возделыванием наиболее рентабельных культур, имеющих стабильный рыночный спрос и важное экономическое значение для хозяйствующего субъекта.

Сельхозтоваропроизводители ежегодно совершенствуют структуру посевных площадей. Определенное внимание уделяется расширению озимого клина в структуре зерновых культур, так как озимые в любых погодных условиях служат гарантом стабильных урожаев. При этом почти на всей площади озимых культур вносятся минеральные удобрения.

Продолжаются работы по вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни, что способствует увеличению посевных площадей сельхозкультур. В области остается менее двух процентов брошенных земель от общей площади пашни. Проведенные обследования данных земель показали, что часть из них залесена, часть является малопродуктивной пашней. Поэтому разрабатывать ее и включать в сельхозоборот экономически нецелесообразно.

Поддержание плодородия пашни возможно за счет внесения органических удобрений, оставления более высокой стерни зерновых, запашки части побочной продукции культур, освоения новых агротехнических приемов.

Что касается селекции и семеноводства - в Самарской области работает Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук. В его состав входят два селекционных института - патентообладателя сортов и гибридов: "Поволжский НИИСС" и "Самарский НИИСХ".

18 хозяйств аттестованы как семеноводческие. Производимые ими семена зерновых культур обеспечивают потребности других хозяйств области в необходимых объемах. Среди предприятий есть хозяйства, занимающиеся семеноводством картофеля, сои, подсолнечника.

На территории нашего региона селекционно-семеноводческие хозяйства реализуют два комплексных научно-технических проекта "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области" и "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области с применением инновационных технологий", направленные на создание новых отечественных сортов картофеля, адаптированных к агроэкологическим условиям Самарской области.

Нельзя не отметить НИИ "Жигулевские сады", который за годы деятельности передал в государственное сортоиспытание более четырехсот сортов плодовых, ягодных, лекарственных культур и винограда, в государственный реестр Российской Федерации было внесено 53 сорта. Генетическая коллекция плодовых, ягодных культур и винограда насчитывает более семисот сортов.

По применению агрохимикатов отмечу следующее. Ежегодно в области формируется план по внесению минеральных удобрений. При этом особо акцентировано внимание на увеличение объемов их применения.

В части применения химических средств защиты растений министерство рекомендует аграриям по возможности работать низкотоксичными препаратами в целях снижения пестицидной нагрузки на почву, а также на окружающую среду.

По использованию агродронов в сельском хозяйстве приведу такую статистику. В 2024 году площадь сельскохозяйственных угодий, обработанных с применением агродронов, составила порядка 22 тысяч гектаров. В 2025 году этот показатель увеличился более чем в десять раз и составил более 200 тысяч гектаров.

Сегодня на территории региона эксплуатируется около 49 тяжелых агродронов, которые преимущественно используются для внесения средств защиты растений.

И о последнем, пятом тренде, который касается изменений климата. Здесь нужно отметить, что Самарская область находится в зоне рискованного земледелия. Лимитирующим фактором при производстве растениеводческой продукции служит обеспеченность почвы влагой. В связи с этим основными практиками адаптации к изменениям климата служит применение технологических приемов, направленных на сохранность влаги в почве.

В первую очередь это приобретение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, позволяющей за один проход выполнять несколько операций, а также обрабатывать почву на минимальную глубину. В Самарской области более семидесяти процентов пашни обрабатывается по минимальной технологии, пять процентов - по технологии no till.

В регионе отмечается увеличение объемов применения жидких форм минеральных удобрений. Под урожай 2025 года аграриями области внесено 22,6 тысячи тонн карбамидно-аммиачной смеси и жидких комплексных удобрений. Это на девять процентов больше уровня 2024 года.

В последние годы в нашем регионе уделяется серьезное внимание развитию агролесомелиорации. В 2025 году на территории муниципального района Алексеевский реализован проект по высадке лесополосы на площади 29 гектаров. Сельхозтоваропроизводителю оказана господдержка в сумме почти два миллиона рублей. Также аграрии сами заинтересованы в развитии этого направления, имеется положительный опыт высадки лесополос, например, такими хозяйствами, как ООО "Семена" (Пестравка), ИП Глава КФХ Цирулев Е.П. (Приволжье).

На 2026 год также заявлен один проект по агролесомелиорации к реализации на территории муниципального района Похвистневский. В этих направлениях работа будет продолжена.

Об использовании агродронов

- Отдельно хотелось бы остановиться на использовании беспилотной техники. Дмитрий Патрушев заявил, что регионам будут установлены планы по площади обработки полей агродронами и беспилотной техникой. Какой план установлен для Самарской области?

- В 2026 году в Самарской области обработанная площадь сельскохозяйственных угодий с использованием беспилотных авиационных систем составит 250 тысяч гектаров. Достижение этих показателей будет обеспечено благодаря договорам, заключенным между эксплуатирующими организациями, оказывающими услугу по обработке сельскохозяйственных угодий с применением беспилотных систем.

Вместе с тем следует учитывать, что фактические показатели могут корректироваться в зависимости от агрометеорологических условий. В частности, применение агродронов наиболее эффективно при повышенной влажности почвы, когда использование традиционной наземной техники затруднено или ограничено.

При благоприятных условиях классические методы обработки, как правило, остаются более экономически эффективными. Кроме того, использование беспилотных авиационных систем сопряжено с необходимостью соблюдения дополнительных административных процедур, включая согласование полетов.

- Как вы считаете, будут ли спущенные сверху планы способствовать кратному увеличению использования бесплотной техники фермерами? Есть ли сегодня объективные трудности, из-за которых сельхозтоваропроизводители не спешат пользоваться агродронами и беспилотной техникой?

- Установленные целевые показатели, безусловно, формируют дополнительный стимул для расширения применения беспилотных авиационных систем в аграрном секторе. Вместе с тем рассчитывать на кратный рост их использования исключительно за счет административных мер преждевременно, поскольку существует ряд объективных ограничений.

Одним из ключевых технологических факторов на текущем этапе служит воздействие средств радиоэлектронной борьбы. Подавление и искажение сигналов спутниковой навигации и каналов связи могут приводить к снижению точности позиционирования, повышению рисков утраты оборудования и невозможности выполнения технологических операций.

О цифровизации АПК

- Сельское хозяйство в ближайшие годы, по замыслу федеральных чиновников, должно обрести цифровую зрелость. Эта задача уже реализовывается, но ее кульминацией станут запуск и функционирование Единой цифровой платформы АПК. Готовы ли сельхозтоваропроизводители и в целом АПК Самарской области к этому, ведь не секрет, что некоторые фермеры воспринимают работу в различных электронных системах как дополнительную нагрузку? Какие преимущества, на ваш взгляд, получат сельхозтоваропроизводители после запуска ЕЦП АПК?

- Единая цифровая платформа (ЕЦП) - это федеральный проект, находящийся в компетенции Минсельхоза России. Наша задача как регионального органа управления - обеспечивать внедрение областного АПК в эту систему и разъяснять ее принципы сельхозтоваропроизводителям.

Важно донести до аграриев, что ЕЦП не создает дополнительных барьеров. По своей сути, это единое окно доступа к существующим федеральным государственным информационным системам. Вход во все системы сохраняется по прежним логинам и паролям, поэтому для хозяйств переход означает лишь консолидацию ресурсов, а не изучение принципиально нового инструментария.

Что касается цифровизации как "нагрузки", то здесь мы видим стратегические преимущества:

- прозрачность и прослеживаемость, формирование полной истории продукции от поля до прилавка повышает доверие контрагентов;

- снижение административной нагрузки, исключение дублирования данных при подаче отчетности и заявок на господдержку;

- расширение рынков сбыта, наличие цифрового "следа" продукции служется обязательным требованием для работы с торговыми сетями и на экспорт.

Мы в регионе ведем системную работу по обучению и консультированию аграриев, чтобы цифровые инструменты становились для них помощниками в развитии бизнеса.

- Еще один шаг к цифровизации АПК - использование фермерами Федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР). С 1 марта эта опция стала обязательной. Какое значение это новшество имеет для развития животноводства? Сколько фермеров Самарской области уже ведут свои дела в системе ФГИАС ПР?

- Внедрение Федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов - важный этап цифровой трансформации животноводческой отрасли. Система создана для обеспечения прозрачности и достоверности учета племенных ресурсов на всей территории России.

В Самарской области работа по внедрению системы ведется в плановом порядке. Сегодня в регионе осуществляют деятельность 23 племенные организации. В настоящее время племенные хозяйства региона проводят необходимые мероприятия по регистрации и наполнению системы сведениями о племенном поголовье в соответствии с требованиями Минсельхоза России. Работа в данном направлении продолжается.

О "Кадрах в АПК"

- Каких успехов достигла Самарская область в реализации нацпроекта "Кадры в АПК"?

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области с 2025 года участвует в реализации региональной составляющей федерального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе" национального проекта по обеспечению технологического лидерства России "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

В рамках федерального проекта в школах муниципальных районов Самарской области созданы профильные агротехнологические классы. Капитальный ремонт и оснащение оборудованием кабинетов для преподавания профильных агротехнологических предметов осуществлены за счет средств инвесторов из числа заинтересованных в подготовке кадров сельхозтоваропроизводителей с последующим возмещением 90 процентов затрат за счет средств бюджета.

В 2025 году по этой программе были введены в эксплуатацию восемь кабинетов в шести школах муниципальных районов Хворостянский, Шигонский, Исаклинский, Приволжский, а также в поселке Усть-Кинельском.

В 2025-2026 учебном году в указанных агротехнологических классах обучаются более 160 школьников.

Выплаты стимулирующего характера в размере до 40000 рублей ежемесячно предоставлены 37 сотрудникам Самарского государственного аграрного университета. Все они приняли участие в реализации 12 ключевых научных проектов в сфере АПК для 11 организаций-заказчиков. Также ежемесячно получили в размере до 30000 рублей 18 учителей профильных предметов агротехнологических классов.

Государственная поддержка по компенсации до 90 процентов затрат по оплате труда и проживанию 182 студентов, прошедших практику на предприятиях АПК, оказана 13 сельхозтоваропроизводителям.

Также 16 сельхозтоваропроизводителей получили компенсацию до 90 процентов затрат по 64 ученическим договорам, заключенным с работниками в целях повышения их профессионального уровня.

На реализацию этих мероприятий федерального проекта были направлены средства в объеме 49,27 миллиона рублей.

- Отмечается ли приток в сельское хозяйство молодых специалистов уже сегодня?

- Федеральным проектом предусмотрено достижение показателя "Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий АПК". В 2025 году плановое значение для Самарской области было установлено на уровне 10,5 процента. Однако фактический результат составил 16,8 процента.

Отмечу, что в 2025 году единовременная денежная выплата предоставлена 146 молодым специалистам, трудоустроенным в аграрный сектор региона, ежемесячная выплата - 161 специалисту.

Также министерство с 2022 года осуществляет заключение четырехсторонних договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего образования за счет средств бюджета Самарской области.

Стороны договора - министерство, работодатель, Самарский государственный аграрный университет и обучающийся.

Министерство выступает заказчиком и оплачивает целевое обучение за счет средств областного бюджета. Работодатель обязуется обеспечить трудоустройство обучающегося в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы. Обучающийся обязуется трудоустроиться после окончания образовательного учреждения к работодателю на три года.

С 2022 года по настоящее время министерство заключило 59 четырехсторонних договоров о целевом обучении по направлениям подготовки "Ветеринария", "Экономика", "Агроинженерия", "Агрономия", "Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции".

В 2026 году из числа студентов-целевиков закончат обучение и трудоустроятся в организации восемь экономистов и три ветеринара.

Увеличение количества молодых специалистов в сфере АПК также служит целью мероприятий федерального проекта "Кадры в АПК", рассчитанных на период до 2030 года.

- Что, кроме мер господдержки, сегодня служит ключевой мотивацией для молодых людей к тому, чтобы идти в сельское хозяйство?

- Современный агропромышленный комплекс - это сфера возможностей для молодого специалиста ввиду, в первую очередь, востребованности сельскохозяйственных профессий. Рынок труда предлагает разнообразие карьерных траекторий, таких как работа по найму, открытие своего дела или же карьера в вузе или научной организации, а также возможность роста в рамках крупных агропромышленных холдингов.

Меняется и сама специфика труда, внедряются передовые технологии, искусственный интеллект, робототехника и беспилотные летательные аппараты. АПК сегодня - это высокотехнологичная отрасль, привлекающая в том числе технических специалистов.

Благодаря программе комплексного развития сельских территорий в муниципальных районах активно строятся объекты социальной инфраструктуры, жилье и дороги, что мотивирует молодежь возвращаться на малую родину.

Доступным является и профессиональное образование в сфере сельского хозяйства. Профессиональные образовательные организации и Самарский государственный аграрный университет ежегодно получают стабильно высокое количество контрольных цифр приема по профильным направлениям подготовки. Особое внимание уделяется практической подготовке, реализуются программы дуального обучения, практик и стажировок на базе предприятий АПК с последующим трудоустройством студентов.