45 проектов из Самары претендуют на получение грантов конкурса "Дом культуры"

Самарские общественные организации и учреждения культуры заявили 45 проектов на грантовый конкурс "Дом культуры", запущенный компанией "Логика молока" совместно с администрацией города Самары. Следующим этапом станет проведение независимой экспертизы и онлайн-защиты финалистов, а победители будут объявлены в мае 2026 года.

"Конкурс "Дом культуры" стал важной площадкой для развития социокультурных инициатив в Самаре. Для учреждений и некоммерческих организаций это не только ценный опыт презентации проектов и возможность получить финансирование, но и шанс расширить горизонты своей деятельности. Каждый проект создан с душой и любовью к нашему городу, и я искренне желаю всем удачи на защите. Благодарю компанию "Логика молока" за партнёрство", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Среди заявок из Самары 26 поступило в номинации "Места" — это проекты, направленные на создание и восстановление общественных пространств. Еще 13 проектов поступило в номинации "События" — она объединяет инициативы по проведению различных мероприятий. Номинация "Истории" включила 6 проектов из Самары — это документальные и медиапроекты для сохранения локального культурного и исторического наследия.

Например, библиотека № 2 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы представил на конкурс проект "Лаборатория цифровой иллюстрации "Сказки города на Волге". По задумке авторов, участники под руководством профессионального писателя придумают и напишут свои сказки о Самаре, а затем вместе с дизайнером создадут к ним цифровые иллюстрации. Централизованная система детских библиотек заявила на конкурс проект детского библиомобиля "заЧИТАТЕЛЬный маршрут" — он направлен на обеспечение доступа детей и подростков к бесплатным библиотечным услугам в отдалённых микрорайонах Самары. Также на конкурс поступил музыкально-просветительский проект "Песни наших родителей" — инициатива Самарского концертного духового оркестра.

"Итоговое количество заявок, поданных на конкурс, превзошло даже самые смелые наши ожидания. "Дом культуры" подтвердил, что в регионах нашего присутствия проживает огромное количество творческих и инициативных людей, которые стремятся улучшить качество жизни, сделать города современнее и привлекательнее и сохранить культурное наследие. Активность, проявленная при подаче заявок, подтверждает верность выбранных направлений социальных инвестиций и даст возможность масштабировать географию грантового конкурса в следующем году", — отметил генеральный директор компании "Логика молока" Якуб Закриев.

Всего из трех регионов, принимающих участие в конкурсе, поступило 133 заявки. Их подали также некоммерческие организации и учреждения культуры Казани и Кемерово. Все проекты направлены на реализацию социокультурных инициатив. Напомним, общий объём грантового фонда составляет 30 млн рублей. Размер одного гранта — от 500 тыс. до 3 млн рублей.