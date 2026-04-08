45 проектов из Самары претендуют на получение грантов конкурса "Дом культуры"

Самарские общественные организации и учреждения культуры заявили 45 проектов на грантовый конкурс "Дом культуры", запущенный компанией "Логика молока" совместно с администрацией города Самары. Следующим этапом станет проведение независимой экспертизы и онлайн-защиты финалистов, а победители будут объявлены в мае 2026 года.
"Конкурс "Дом культуры" стал важной площадкой для развития социокультурных инициатив в Самаре. Для учреждений и некоммерческих организаций это не только ценный опыт презентации проектов и возможность получить финансирование, но и шанс расширить горизонты своей деятельности. Каждый проект создан с душой и любовью к нашему городу, и я искренне желаю всем удачи на защите. Благодарю компанию "Логика молока" за партнёрство", — сказал глава города Самары Иван Носков.
Среди заявок из Самары 26 поступило в номинации "Места" — это проекты, направленные на создание и восстановление общественных пространств. Еще 13 проектов поступило в номинации "События" — она объединяет инициативы по проведению различных мероприятий. Номинация "Истории" включила 6 проектов из Самары — это документальные и медиапроекты для сохранения локального культурного и исторического наследия.
Например, библиотека № 2 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы представил на конкурс проект "Лаборатория цифровой иллюстрации "Сказки города на Волге". По задумке авторов, участники под руководством профессионального писателя придумают и напишут свои сказки о Самаре, а затем вместе с дизайнером создадут к ним цифровые иллюстрации. Централизованная система детских библиотек заявила на конкурс проект детского библиомобиля "заЧИТАТЕЛЬный маршрут" — он направлен на обеспечение доступа детей и подростков к бесплатным библиотечным услугам в отдалённых микрорайонах Самары. Также на конкурс поступил музыкально-просветительский проект "Песни наших родителей" — инициатива Самарского концертного духового оркестра.
"Итоговое количество заявок, поданных на конкурс, превзошло даже самые смелые наши ожидания. "Дом культуры" подтвердил, что в регионах нашего присутствия проживает огромное количество творческих и инициативных людей, которые стремятся улучшить качество жизни, сделать города современнее и привлекательнее и сохранить культурное наследие. Активность, проявленная при подаче заявок, подтверждает верность выбранных направлений социальных инвестиций и даст возможность масштабировать географию грантового конкурса в следующем году", — отметил генеральный директор компании "Логика молока" Якуб Закриев.
Всего из трех регионов, принимающих участие в конкурсе, поступило 133 заявки. Их подали также некоммерческие организации и учреждения культуры Казани и Кемерово. Все проекты направлены на реализацию социокультурных инициатив. Напомним, общий объём грантового фонда составляет 30 млн рублей. Размер одного гранта — от 500 тыс. до 3 млн рублей.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет