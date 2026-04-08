В Самаре за 1,5 млрд рублей продают овощную базу на ул. Олимпийской

В Самаре выставили на продажу межрегиональную оптовую плодоовощную базу № 3, расположенную на ул. Олимпийской в Кировском районе. Объявление размещено на сайте Авито. Продавец планирует выручить 1,5 млрд рублей.

Сообщается, что выручка от предлагаемого бизнеса составляет 16,6 млн рублей, прибыль — 14,9 млн рублей, расходы — 1,66 млн рублей. Окупаемость — 100 месяцев.

Овощебаза занимает площадь в 8 га, на ней на площади 27 тыс. кв. метров расположены склады. В объявлении отмечается, что овощебазу продают "в связи с наличиeм других инвecтициoнных идей".

"Для начала предметного диалога, необходимо будет предоставить подтверждение наличия указанной суммы", — предупреждает продавец.