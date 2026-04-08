На детской площадке мужчина напал на подростка — родители обратились в полицию

СЫЗРАНЬ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Сызрани пожаловались на происшествие на детской площадке расположенной на ул. Лазо. По словам свидетелей и потерпевшей стороны, 35-летний мужчина напал на 16-летнего подростка.

"Я один из тех людей, кто был там, когда происходил конфликт. Слышал всю ситуацию от начала и до конца. Прекрасно видел, что дети в возрасте примерно 11–12 лет начали оскорблять подростков якобы за то, что они их выгнали. Молодые люди не обращали внимания до тех пор, пока один из них не назвал одну из девчонок оскорбительными словами, обозначающими неприличную женщину. После этого почти сразу же пошли угрозы в сторону девочек, на что парень в порыве эмоций сказал то, что сказал. После этого один из детей позвонил своему отцу, и тот уже пришел и начал диалог. Разговаривали они спокойно, но мужик поступил неправильно и ударил исподтишка", — описал историю журналисту "Волга Ньюс" один из свидетелей событий.

При этом есть видео, на котором мужчина говорит, что ударил подростка за то, что тот обидел словами его сына. Заявление по поводу побоев родные пострадавшего мальчика уже написали. Но отмечают, что проверку по заявлению пока проводить не спешат. В ГУ МВД по Самарской области пока не предоставили комментариев по этой ситуации.

 

