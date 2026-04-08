Жительницу Самарской области, ударившую сына ножом, будут судить

53‑летняя жительница Безенчука предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сына, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел во время визита молодого человека с невестой к матери. Женщина, не одобрившая выбор сына, в порыве гнева ударила его ножом в грудь.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска. Женщина раскаялась в содеянном и дала признательные показания.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.