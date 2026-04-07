Бывший студент должен вернуть СамГМУ деньги за нарушение договора целевого обучения

Отрадненский городской суд Самарской области удовлетворил иск Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) к местному жителю о взыскании штрафа за нарушение условий договора обучения. Об этом сообщает объединенная пресс‑служба судов Самарской области.

Молодой человек заключил договор целевого обучения с Отрадненской городской больницей и поступил в СамГМУ по программе "Лечебное дело". Позже студент был отчислен из учебного заведения за невыполнение учебных обязательств.

Университет потребовал взыскать с гражданина 305 205 руб., из которых 295 517 руб. — штраф за неисполнение обязательств по договору целевого обучения и 9 688 руб. расходы на оплату госпошлины.

Суд полностью поддержал требования вуза. Решение пока не вступило в законную силу.