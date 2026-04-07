Бывший студент должен вернуть СамГМУ деньги за нарушение договора целевого обучения

Отрадненский городской суд Самарской области удовлетворил иск Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) к местному жителю о взыскании штрафа за нарушение условий договора обучения. Об этом сообщает объединенная пресс‑служба судов Самарской области.
Молодой человек заключил договор целевого обучения с Отрадненской городской больницей и поступил в СамГМУ по программе "Лечебное дело". Позже студент был отчислен из учебного заведения за невыполнение учебных обязательств.
Университет потребовал взыскать с гражданина 305 205 руб., из которых 295 517 руб. — штраф за неисполнение обязательств по договору целевого обучения и 9 688 руб. расходы на оплату госпошлины.
Суд полностью поддержал требования вуза. Решение пока не вступило в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???