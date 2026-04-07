В Самаре на ул. Полевой загорелся расселенный дом

Во вторник, 7 апреля, в 21:52 в Самаре на ул. Полевая, 55 произошел пожар. Возгорание возникло в расселенном двухэтажном деревянном доме. Площадь возгорания составила 450 кв. м.

К ликвидации пожара привлечены 44 сотрудника и 15 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.