В Самаре на ул. Полевой загорелся расселенный дом

Во вторник, 7 апреля, в 21:52 в Самаре на ул. Полевая, 55 произошел пожар. Возгорание возникло в расселенном двухэтажном деревянном доме. Площадь возгорания составила 450 кв. м.
К ликвидации пожара привлечены 44 сотрудника и 15 единиц техники.
По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !