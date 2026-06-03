В Тольятти пройдет масштабный семейный фестиваль "Русская березка"

7 июня 2026 года в Парковом комплексе им. К. Г. Сахарова в Тольятти состоится областной фестиваль русской культуры "Русская березка", посвященный Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, и 175-летию Самарской губернии.

Организаторы фестиваля: благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти "Духовное наследие" имени С. Ф. Жилкина, администрация г. о. Тольятти при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Самарской области.

Мероприятие объединит на одной площадке музыку, театр, ремесла, исторический просветительский контент и интерактивные зоны, предлагая насыщенную программу для зрителей всех возрастов. Вход на фестиваль свободный.

Территория семейного праздника откроется в 10:00. Взрослые и дети смогут принять участие в самых разнообразных мастер-классах и активностях.

Открытие фестиваля состоится на большой сцене "Сердце фестиваля" в 12:00. Здесь выступит Русский оркестр Тольяттинской филармонии. В 13:00 гостей ждет мастер-класс по русскому танцу, а с 13:30 до 15:00 — программа "Душа народа" с выступлениями лучших творческих коллективов региона. Завершит концертный блок зажигательное выступление группы "Стерео коромысло" (г.Москва).

На малой сцене "Мастерская Талантов" (с 11:00) пройдет "Минута славы" для юных исполнителей, откроется поэтическая гостиная по произведениям А. С. Пушкина, а сказочные постановки представят Тольяттинский театр кукол и театр "Колесо". Финальным аккордом площадки станет фольклорный концерт "Волжские напевы оживут на сцене" от народного ансамбля русской песни "Серафим".

Для ценителей истории откроется кинолекторий "Наследие" (12:30 — 15:30). В программе — лекции о культурном коде региона и традиционных духовно-нравственных ценностях, а также кинопоказы, посвященные выдающимся государственным деятелям и историческим личностям Самарской губернии "Самарская кинолетопись. Губерния в объективе".

На патриотической площадке "Za Единство!" (10:00–16:00) будут работать выставки вооружения и экипировки времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции от штаба "Все для Победы" и АНО "Второй фронт", выставка беспилотных летательных аппаратов от компании "Транспорт будущего", будет работать площадка ГТО. С 13:00 до 15:00 на сцене "Za Единство!" выступит тольяттинская фронтовая бригада.

Особое внимание организаторы уделили активному отдыху и знакомству с традициями. Площадки "Мастерская традиций" и "Народные забавы" (11:00–16:00) предложат ремесленные мастер-классы и старинные игры. С 12:00 на "Богатырской заставе" пройдут силовые состязания и игры. На "Широкой ярмарке" (10:00–16:00) гости смогут приобрести уникальные изделия местных мастеров, а в "Трапезной самовар" (10:00–16:00) — отведать аутентичные блюда Самарской области.