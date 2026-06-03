В Тольятти пройдет масштабный семейный фестиваль "Русская березка"

7 июня 2026 года в Парковом комплексе им. К. Г. Сахарова в Тольятти состоится областной фестиваль русской культуры "Русская березка", посвященный Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, и 175-летию Самарской губернии.
Организаторы фестиваля: благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти "Духовное наследие" имени С. Ф. Жилкина, администрация г. о. Тольятти при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Самарской области.
Мероприятие объединит на одной площадке музыку, театр, ремесла, исторический просветительский контент и интерактивные зоны, предлагая насыщенную программу для зрителей всех возрастов. Вход на фестиваль свободный.
Территория семейного праздника откроется в 10:00. Взрослые и дети смогут принять участие в самых разнообразных мастер-классах и активностях.
Открытие фестиваля состоится на большой сцене "Сердце фестиваля" в 12:00. Здесь выступит Русский оркестр Тольяттинской филармонии. В 13:00 гостей ждет мастер-класс по русскому танцу, а с 13:30 до 15:00 — программа "Душа народа" с выступлениями лучших творческих коллективов региона. Завершит концертный блок зажигательное выступление группы "Стерео коромысло" (г.Москва).
На малой сцене "Мастерская Талантов" (с 11:00) пройдет "Минута славы" для юных исполнителей, откроется поэтическая гостиная по произведениям А. С. Пушкина, а сказочные постановки представят Тольяттинский театр кукол и театр "Колесо". Финальным аккордом площадки станет фольклорный концерт "Волжские напевы оживут на сцене" от народного ансамбля русской песни "Серафим".
Для ценителей истории откроется кинолекторий "Наследие" (12:30 — 15:30). В программе — лекции о культурном коде региона и традиционных духовно-нравственных ценностях, а также кинопоказы, посвященные выдающимся государственным деятелям и историческим личностям Самарской губернии "Самарская кинолетопись. Губерния в объективе".
На патриотической площадке "Za Единство!" (10:00–16:00) будут работать выставки вооружения и экипировки времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции от штаба "Все для Победы" и АНО "Второй фронт", выставка беспилотных летательных аппаратов от компании "Транспорт будущего", будет работать площадка ГТО. С 13:00 до 15:00 на сцене "Za Единство!" выступит тольяттинская фронтовая бригада.
Особое внимание организаторы уделили активному отдыху и знакомству с традициями. Площадки "Мастерская традиций" и "Народные забавы" (11:00–16:00) предложат ремесленные мастер-классы и старинные игры. С 12:00 на "Богатырской заставе" пройдут силовые состязания и игры. На "Широкой ярмарке" (10:00–16:00) гости смогут приобрести уникальные изделия местных мастеров, а в "Трапезной самовар" (10:00–16:00) — отведать аутентичные блюда Самарской области.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги