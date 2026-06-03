Дроппера из Костромской области обязали вернуть деньги, украденные у обманутой пенсионерки из Отрадного

В Самарской области прокуратура в суде защитила права пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Установлено, что с пожилой жительницей Отрадного по телефону связались неизвестные лица и убедили ее перевести 180 тыс. руб. на подконтрольный им расчетный счет.

В рамках расследования уголовного дела установлена личность владельца банковского счета. Им оказалась жительница Костромской области.

Прокурор в целях защиты имущественных прав пенсионерки направил по месту жительства дроппера исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.

Иск прокурора удовлетворен, фактически исполнен. Владелец счета возместила потерпевшей денежные средства в полном объеме.