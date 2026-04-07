В Самарском университете им. Королева стартовала молодежная научная конференция, посвященная 65-летию первого полета человека в космос

Во вторник, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Мероприятие проходит в рамках Недели космоса.

На конференции собрались молодые исследователи университета. В этом году на конкурс было подано 4362 доклада, распределенных по 162 секциям, охватывающим все ключевые научные и образовательные направления университета. Лучшие работы будут опубликованы в журнале "Вестник молодых ученых и специалистов Самарского университета", входящем в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

В церемонии открытия приняли участие: Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева; Виктор Сойфер, президент университета, академик РАН; Евгений Шахматов, научный руководитель университета, академик РАН.

Ректор Владимир Богатырев подчеркнул значимость мероприятия для развития аэрокосмической отрасли: "На сегодняшний день наш университет входит в тройку лучших учебных заведений, занимающихся аэрокосмической отраслью. Мы реализуем образовательные программы и научные исследования в этой сфере, поэтому для наших студентов и аспирантов крайне важно делиться своими достижениями и опытом".

В рамках открытия с докладами выступили ведущие ученые и специалисты: Геннадий Аншаков, член-корреспондент РАН, заместитель генерального конструктора РКЦ "Прогресс", представил доклад "От чертежа до старта: инженерная школа Сергея Павловича Королева в воспоминаниях о подготовке полета Юрия Алексеевича Гагарина". Андрей Елисеев, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета им. Королева, выступил с темой "Гагарин и Самара: от фактов к исторической памяти".

"Проведение молодежной научной конференции в Самарском университете им. Королева, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина, — знаковое событие для всей научно-образовательной сферы региона. Именно здесь формируется новое поколение исследователей, способных не только хранить традиции отечественной инженерной и научной школы, но и создавать технологии будущего. Поддержка инициатив студентов и аспирантов — наш приоритет, ведь именно молодые исследователи и инженеры определяют инновационный потенциал и конкурентоспособность Самарской области и всей страны", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В ходе церемонии сотрудникам Самарского университета им. Королева были вручены благодарственные письма от министерства науки и высшего образования Самарской области за активное участие в организации научно-образовательных мероприятий в регионе. Также были отмечены лауреаты стипендии имени Н. Д. Кузнецова — им были торжественно вручены дипломы.

Конференция продолжит свою работу до 9 апреля, молодые ученые обменяются опытом и обсудят актуальные научные вопросы.