Застройщику коттеджного поселка в Самаре, осужденному за хищение газа, отказали в УДО

Суд Красноярского района Самарской области отказал бывшему директору ООО "СК Имплозия" Александру Безрученко в условно‑досрочном освобождении. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина осужден за хищение газа на сумму свыше 30 млн рублей при строительстве коттеджного поселка Grand Village Implozia в Куйбышевском районе Самары.
В ходе судебного заседания прокурор района представил мотивированные возражения против УДО, указав на нарушение осужденным порядка отбывания наказания, в том числе наличие непогашенного взыскания и отрицательную характеристику от исправительного учреждения.
Суд согласился с доводами надзорного органа и отклонил ходатайство.
Напомним, что в феврале 2025 г. Куйбышевский районный суд Самары назначил Александру Безрученко три с половиной года лишения свободы и штраф 700 тыс. рублей.
Александр Безрученко - сын Гранта Безрученко, основателя аптечной сети "Имплозия", умершего в 2015 году. "СК Имплозия" с уставным капиталом в 15 тыс. руб., по данным ИАС Seldon Basis, было создано в 2018 году.