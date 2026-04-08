Застройщику коттеджного поселка в Самаре, осужденному за хищение газа, отказали в УДО

Суд Красноярского района Самарской области отказал бывшему директору ООО "СК Имплозия" Александру Безрученко в условно‑досрочном освобождении. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина осужден за хищение газа на сумму свыше 30 млн рублей при строительстве коттеджного поселка Grand Village Implozia в Куйбышевском районе Самары.

В ходе судебного заседания прокурор района представил мотивированные возражения против УДО, указав на нарушение осужденным порядка отбывания наказания, в том числе наличие непогашенного взыскания и отрицательную характеристику от исправительного учреждения.

Суд согласился с доводами надзорного органа и отклонил ходатайство.

Напомним, что в феврале 2025 г. Куйбышевский районный суд Самары назначил Александру Безрученко три с половиной года лишения свободы и штраф 700 тыс. рублей.