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Суды Происшествия

Застройщика коттеджного поселка в Самаре осудили за хищение газа на десятки миллионов

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор учредителю компании, строившей коттеджный поселок. Вместе с ним судили бывшего работника ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

По данным Волга Ньюс, речь идет о владельце ООО "СК Имплозия" Александре Безрученко, который строил коттеджный поселок Grand Village Implozia в Куйбышевском районе Самары.

По версии следствия, в октябре 2021 г. глава строительной фирмы вместе с мастером отдела службы эксплуатации газового хозяйства ресурсоснабжающего предприятия организовал несанкционированное подключение поселка к газопроводу. В итоге с ноября 2021 г. по сентябрь 2022 г. было похищено несколько тысяч кубических метров газа. Ущерб составил 31 млн рублей.

Суд назначил учредителю организации три с половиной года лишения свободы и штраф 700 тыс. рублей. Экс-сотрудник ресурсоснабжающей организации получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 500 тыс. рублей.

Гид потребителя

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