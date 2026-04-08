Жалобу на приговор за нападение на депутата Госдумы Матвеева рассмотрят 17 апреля

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд начал рассмотрение жалобы на приговор по делу о нападении на депутата Государственной думы РФ Михаила Матвеева и его водителя. Сами осужденные в суд не явились.

В среду, 8 апреля, началось рассмотрение жалоб.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб по делу Бохирова Н., Багирова А., Мусурова М. отложено для проведения прений. Следующее заседание назначено на 17 апреля 2026 г. в 11:30", — пояснили в Самарском облсуде.

Не обошлось без интриги. В заседания не явились осужденные.

"Мой адвокат Андрей Соколов возражает против рассмотрения дела без подсудимых, но председательствующий судья Инкин принимает решение рассматривать. Дело слушается составом из трех судей. Мать несовершеннолетнего Арматура Б. как законный представитель также не явилась", — прокомментировал потерпевший Михаил Матвеев.

Также, по словам депутата, прокурор просит отменить приговор, направить уголовное дело на новое рассмотрение и избрать в отношении подсудимых меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ мужчины ударили Матвеева по голове.

"События происходили летом в Самаре, когда я с водителем вмешался в избиение тремя мигрантами прохожего (в ходе задержания преступников водителю сломали ключицу, мне пробили голову)", — вспоминал Михаил Матвеев.

Политик требовал наказания для мигрантов, а также заявлял гражданский иск. Деньги в случае удовлетворения гражданского иска он намеревался пожертвовать Русской православной церкви.

Как отметил народный избранник, Мурод Мусуров судом был оправдан, "Арматур Б." (несовершеннолетний подсудимый, чье имя политик изменил. — прим. Волга Ньюс) по п. "в" ч. 2 ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью) получил 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. "Арматур" освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, а по ст. п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"), а также ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") оправдан. Третий обвиняемый, Некруз Бохиров, по п. З ч. 2 ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") получил 2 года 10 месяцев в колонии-поселении, ему зачтено время содержания под стражей, и он по отбытию наказания освобожден из зала суда. По ст. 30-105 ("Покушение на убийство") и 213 ("Хулиганство") он оправдан.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

