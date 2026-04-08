Жительница Самары в поисках бытовой техники наткнулась на фишинговый сайт и потеряла 30 тыс. рублей

Жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все началось с поиска новой бытовой техники на сайтах. Увидев объявление о распродаже, женщина заинтересовалась и перешла по объявлению на сайт интернет-магазина. Там она увидела большой ассортимент различных товаров. Найдя то, что искала, она стала оформлять заказ. Когда она ввела данные своей карты и оплатила покупку, сайт перестал работать, а после и вовсе выдал ошибку, после которой вход на ресурс стал недоступным.

Поддавшись панике, самарчанка позвонила по телефону горячей линии официального магазина, где ее заверили, что товара, который она оплатила, нет в магазине и сайт, на котором она совершила покупку, является фишинговым, не относящимся к официальному.

Обманутая 30-летняя женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.