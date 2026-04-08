В Самаре готовят управленческие кадры для студенческих отрядов проводников

С 6 по 8 апреля в Самаре прошла школа инструкторского состава Всероссийского студенческого отряда проводников. Участие в мероприятии приняли порядка 70 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 30 регионов страны. В этом году в программе мероприятия приняли участие только новые участники — те, кто еще ни разу не пробовал себя в роли инструктора.

"Российские студенческие отряды всегда четко выстраивают свою системную работу по подготовке студентов к трудовому сезону. Наши ребята получают бесплатное профессиональное обучение, что позволяет им не только приобретать необходимые навыки, но и работать на самом высоком уровне с первого дня. В то же время мы активно развиваем управленческий потенциал будущих молодых кадров. И подготовка инструкторского состава играет важную роль. В этом году должность инструктора займут более 55 человек. Благодаря совместной работе с РЖД и с образовательными организациями такой комплексный подход к подготовке кадров гарантирует безопасность, качество и эффективность работы студенческих отрядов на железной дороге и в других крупных проектах страны", — первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике Госдумы, председатель Наблюдательного совета РСО, член высшего совета партии "Единая Россия" Михаил Киселев.

Инструктор Всероссийского студенческого отряда проводников — это специалист, который обучает, координирует и контролирует работу студенческих бригад проводников, обеспечивая безопасность, дисциплину и качество обслуживания пассажиров. В этом году должность инструктора займут более 55 человек. За три дня образовательной программы школы участники познакомились с функционалом и должностными обязанностями инструктора, охраной труда и поведением в экстренных ситуациях, разобрали график работы инструктора в летнем трудовом семестре, узнали об особенностях организации трудовых проектов, а также посетили лекции от работодателя — ОАО "ФПК".

"В преддверии майских перевозок мы традиционно проводим основополагающее мероприятие для Всероссийского студенческого отряда проводников — это школа инструкторов всего направления, важнейшая точка отсчета, отбор ответственных ребят, кто для себя решил это лето провести в должности инструктора, отвечая за большое количество студентов, организовывая их лучшее лето и создавая для них условия безопасного труда. Мы видим растущий интерес к работе инструкторами и уверены, что по итогам этой школы нам удастся сформировать лучшую команду штаба Всероссийского студенческого отряда проводников и сделать так, чтобы трудовое лето в любой точке страны для любого проводника студенческих отрядов было безопасным, качественным, интересным и незабываемым", — поделился Алексей Потейко, заместитель председателя Наблюдательного совета РСО, член Общественного совета Минтранса РФ.

Заключительным этапом трехдневного интенсива стали собеседования кандидатов на должность инструктора поездных бригад по работе с Российскими студенческими отрядами. Организаторами школы выступили студенческие отряды Самарской области при поддержке правительства Самарской области.

Направление студенческих отрядов проводников одно из динамично развивающихся в движении Российских студенческих отрядов. Всего летом 2026 г. проводниками будут работать порядка 8000 участников РСО, первые студенты выйдут в свой трудовой сезон уже на майские пассажирские перевозки.