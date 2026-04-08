В Самаре недокомплект водителей трамваев и троллейбусов более 30%

Самарское МП "Трамвайно-троллейбусное управление" испытывает серьезный дефицит кадров, предприятию необходимо найти почти 200 водителей. Об этом в среду, 8 апреля, рассказал журналистам директор МП Дмитрий Петров.
"Кадровый вопрос стоит достаточно остро. Необходимая штатная численность водителей трамвая 400 человек. В данный момент работает 278. Водителей троллейбуса нужно 216 человек, а работает 141. То есть это, соответственно, недокомплект по водителям трамвая 31%, по водителям троллейбуса — 35%", - сообщил директор ТТУ.
Также по его словам, есть проблемы с кондукторами и ремонтным персоналом. В целом не хватает около 40% сотрудников.
ТТУ пытается решить проблему единоразовыми выплатами. Так, водителям, закончившим обучение в учебном центре предприятия, выделяют 200 тыс. руб. — это 150 тыс. сразу и 50 тыс. через полгода. Иногородним водителям при трудоустройстве выплачивают 100 тыс. рублей.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет