В Самаре недокомплект водителей трамваев и троллейбусов более 30%

Самарское МП "Трамвайно-троллейбусное управление" испытывает серьезный дефицит кадров, предприятию необходимо найти почти 200 водителей. Об этом в среду, 8 апреля, рассказал журналистам директор МП Дмитрий Петров.

"Кадровый вопрос стоит достаточно остро. Необходимая штатная численность водителей трамвая 400 человек. В данный момент работает 278. Водителей троллейбуса нужно 216 человек, а работает 141. То есть это, соответственно, недокомплект по водителям трамвая 31%, по водителям троллейбуса — 35%", - сообщил директор ТТУ.

Также по его словам, есть проблемы с кондукторами и ремонтным персоналом. В целом не хватает около 40% сотрудников.

ТТУ пытается решить проблему единоразовыми выплатами. Так, водителям, закончившим обучение в учебном центре предприятия, выделяют 200 тыс. руб. — это 150 тыс. сразу и 50 тыс. через полгода. Иногородним водителям при трудоустройстве выплачивают 100 тыс. рублей.