16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов

Общество

В Самаре недокомплект водителей трамваев и троллейбусов более 30%

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское МП "Трамвайно-троллейбусное управление" испытывает серьезный дефицит кадров, предприятию необходимо найти почти 200 водителей. Об этом в среду, 8 апреля, рассказал журналистам директор МП Дмитрий Петров.

Фото: Александра Ламзина

"Кадровый вопрос стоит достаточно остро. Необходимая штатная численность водителей трамвая 400 человек. В данный момент работает 278. Водителей троллейбуса нужно 216 человек, а работает 141. То есть это, соответственно, недокомплект по водителям трамвая 31%, по водителям троллейбуса — 35%", - сообщил директор ТТУ.

Также по его словам, есть проблемы с кондукторами и ремонтным персоналом. В целом не хватает около 40% сотрудников.

ТТУ пытается решить проблему единоразовыми выплатами. Так, водителям, закончившим обучение в учебном центре предприятия, выделяют 200 тыс. руб. — это 150 тыс. сразу и 50 тыс. через полгода. Иногородним водителям при трудоустройстве выплачивают 100 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3