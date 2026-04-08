В Самаре на лекции Общества "Знание" рассказали, как нейросети меняют подход к инклюзивному образованию

Лекции Российского общества "Знание" стали частью Международной модульной научно-практической конференции "Инклюзия для всех 2020: Социальная инклюзия в современном социокультурном пространстве".

Площадкой выступил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Участниками стали более 500 педагогов, исследователей, психологов и специалистов, занимающихся внедрением инклюзивных технологий из 33 регионов России, включая новые регионы, и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В качестве лектора просветительской организации мероприятие проекта Знание.Государство провел основатель и генеральный директор Center-Game Олег Панин. Во время лекции "Применять искусственный интеллект нельзя игнорировать. Расставляем запятые вместе" эксперт продемонстрировал, как современные технологии могут стать ключевым инструментом в создании инклюзивной образовательной среды, предоставляя равные возможности для всех категорий обучающихся.

Выступление было насыщено практическими примерами и охватило широкий круг вопросов: от базовых определений до создания учебных материалов с помощью нейросетей в реальном времени.

"Главная задача инклюзивного образования — адаптация контента под особенности различных аудиторий, и именно искусственный интеллект позволяет делать этот процесс значительно эффективнее", — отметил Олег Панин.


Эксперт выделил несколько ключевых тезисов. Прежде всего, искусственный интеллект наиболее эффективен не в создании контента с нуля, а в переработке и адаптации уже существующих проверенных материалов. Это позволяет быстро трансформировать тексты, графику и видео под нужды конкретных групп, например для слабовидящих студентов.

Кроме того, основой успешного взаимодействия с генеративными моделями является грамотно составленный промт, то есть запрос. Умение правильно формулировать задачи для ИИ — это фундаментальный навык для современного педагога. Также лектор обратил внимание на то, что педагоги и просветители формируют мышление следующих поколений. Игнорирование современных технологий, таких как искусственный интеллект, создает риск того, что молодежь будет использовать их неконструктивно. Это приведет к снижению уровня саморазвития и востребованности на рынке труда. Наконец, от того, насколько глубоко современные преподаватели разберутся в возможностях цифровых помощников и начнут их применять, напрямую зависит будущее образовательной системы и конкурентоспособность страны.

В рамках встречи, Олег Панин провел интерактивную викторину, разобрал теоретические основы ИИ и вживую продемонстрировать работу нескольких нейросетевых сервисов. В ходе практической части были показаны возможности более семи платформ и инструментов для работы с текстом, презентациями и даже создания сайтов. При этом всего несколько минут потребовалось эксперту, чтобы с помощью нейросетей и вайб-кодинга создать бесплатный сайт с мини-играми для учеников, наглядно демонстрируя скорость и доступность технологии.

Особую ценность для педагогов представили практические советы. "Если вы не знаете, как составить запрос, стоит описать задачу нейросети своими словами и попросить ее сформулировать грамотный промт или задать уточняющие вопросы. Если же после долгой переписки с чат-ботом вы наконец получили идеальный ответ, полезно спросить у него: "Какой промт мне нужно было задать с самого начала, чтобы сразу получить этот результат?" — и сохранить этот идеальный промт для дальнейшего использования", — дал совет слушателям Олег Панин.

Среди инструментов для адаптации контента лектор Общества "Знание" рекомендовал сервис для работы с файлами, который позволяет загружать текстовые и аудиофайлы, изображения и видео, а также искать информацию в научных статьях и интернете, предоставляя ссылки на источники. Кроме того, внутри подобных приложений можно создавать кастомизированных ассистентов с помощью системного промта — инструкции, которую ИИ будет выполнять по умолчанию при работе с вашими задачами.

"Если говорить о быстром создании учебных материалов, нейросеть способна составить краткий конспект лекции или сгенерировать тестовые задания с несколькими вариантами ответов и выделенным правильным. Можно использовать сервисы, которые за минуты создадут презентацию с заданной структурой и дизайном, а полученный результат можно скачать и доработать. Наконец, с помощью бесплатных сервисов и базовых навыков кодинга можно за несколько минут создавать простые сайты с обучающими мини-играми или викторинами", — отметил Олег Панин.

Кроме того, встречи с экспертом прошли и для лекторов Общества "Знание" в Самарской области. Просветителям рассказали, как превратить ИИ в цифрового помощника и не потерять навык мышления. Интерактивная лекция прошла на площадке Самарского политехнического университета.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тыс. человек. Они провели свыше 200 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 ч. просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

 

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

