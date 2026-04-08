Иван Носков: "Пушкинская карта — один из самых масштабных и успешных проектов в сфере культурного просвещения молодежи за последние несколько лет"

В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта "Пушкинская карта" по итогам первого квартала 2026 года. Всего ее возможностями за это время воспользовались более 3 тыс. жителей Самары. Среди театров подростки и молодежь больше всего посещали "Камерную сцену", "Самарскую площадь" и театр для детей и молодежи "Мастерская". Среди музеев лидерами стали Детская картинная галерея, музей "Самара Космическая" и музей им. Эльдара Рязанова.

"Пушкинская карта — один из самых масштабных и успешных проектов в сфере культурного просвещения молодежи за последние несколько лет. Для школьников и студентов это возможность в течение года бесплатно посетить спектакли в наших театрах, увидеть новые выставки в музеях или сходить в кино на российские фильмы. Более того, пользуясь картой, они учатся распоряжаться собственными средствами и планировать свой досуг. Городские учреждения культуры, в свою очередь, стараются включать в программу Пушкинской карты самые интересные для молодежи мероприятия. Важно эту работу продолжить и как можно быстрее включать в программу премьерные события", — отметил глава города Самары Иван Носков.

В апреле в городских театрах Самары доступно более 50 показов постановок по Пушкинской карте. Например, театр для детей и молодежи "Мастерская" покажет спектакли "Леди Макбет", представленный публике в 2025 г., и впервые — драму о столкновении мечты и реальности "Трамвай "Желание". В театре "Камерная сцена" по Пушкинской карте можно также посетить спектакли по произведениям А. С. Пушкина "Капитанская дочка", "Недоросль", "Метель", "Станционный смотритель". Также по карте будет доступен спектакль "Мать солдата" 6 и 8 мая, накануне Дня Победы. "Самарская площадь" к праздничной дате покажет "Историю 9Б" и "Красное вино Победы".

В кинотеатрах Самары по Пушкинской карте сейчас можно посмотреть военную драму "Малыш", рассказывающую о молодом парне из Донецка, который мечтал о славе музыканта, но принял решение идти добровольцем на фронт. Фильм доступен в Центре российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой, кинотеатрах New Cinema, "Киномакс-Самара", Мягком кинотеатре в ТЦ "Гудок" и "Космопорт", "Пять звезд — Самара", "Самара", "Синема 5 Эль Рио", "Синема Парк Хаус", "Алмаз Синема Амбар" и "Точка Синема".

Отметим, что неиспользованные средства не переносятся на следующий год, а обнуляются 31 декабря. Снять наличные или оплатить иные покупки, помимо билетов на культурные события, невозможно. Более подробная информация, а также возможность оформить карту доступны в приложении "Госуслуги. Культура". Напомним, что с 1 января 2026 г. оператором программы "Пушкинская карта" стал Банк ВТБ.