Иван Носков: "Пушкинская карта — один из самых масштабных и успешных проектов в сфере культурного просвещения молодежи за последние несколько лет"

В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта "Пушкинская карта" по итогам первого квартала 2026 года. Всего ее возможностями за это время воспользовались более 3 тыс. жителей Самары. Среди театров подростки и молодежь больше всего посещали "Камерную сцену", "Самарскую площадь" и театр для детей и молодежи "Мастерская". Среди музеев лидерами стали Детская картинная галерея, музей "Самара Космическая" и музей им. Эльдара Рязанова.
"Пушкинская карта — один из самых масштабных и успешных проектов в сфере культурного просвещения молодежи за последние несколько лет. Для школьников и студентов это возможность в течение года бесплатно посетить спектакли в наших театрах, увидеть новые выставки в музеях или сходить в кино на российские фильмы. Более того, пользуясь картой, они учатся распоряжаться собственными средствами и планировать свой досуг. Городские учреждения культуры, в свою очередь, стараются включать в программу Пушкинской карты самые интересные для молодежи мероприятия. Важно эту работу продолжить и как можно быстрее включать в программу премьерные события", — отметил глава города Самары Иван Носков.
В апреле в городских театрах Самары доступно более 50 показов постановок по Пушкинской карте. Например, театр для детей и молодежи "Мастерская" покажет спектакли "Леди Макбет", представленный публике в 2025 г., и впервые — драму о столкновении мечты и реальности "Трамвай "Желание". В театре "Камерная сцена" по Пушкинской карте можно также посетить спектакли по произведениям А. С. Пушкина "Капитанская дочка", "Недоросль", "Метель", "Станционный смотритель". Также по карте будет доступен спектакль "Мать солдата" 6 и 8 мая, накануне Дня Победы. "Самарская площадь" к праздничной дате покажет "Историю 9Б" и "Красное вино Победы".
В кинотеатрах Самары по Пушкинской карте сейчас можно посмотреть военную драму "Малыш", рассказывающую о молодом парне из Донецка, который мечтал о славе музыканта, но принял решение идти добровольцем на фронт. Фильм доступен в Центре российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой, кинотеатрах New Cinema, "Киномакс-Самара", Мягком кинотеатре в ТЦ "Гудок" и "Космопорт", "Пять звезд — Самара", "Самара", "Синема 5 Эль Рио", "Синема Парк Хаус", "Алмаз Синема Амбар" и "Точка Синема".
Отметим, что неиспользованные средства не переносятся на следующий год, а обнуляются 31 декабря. Снять наличные или оплатить иные покупки, помимо билетов на культурные события, невозможно. Более подробная информация, а также возможность оформить карту доступны в приложении "Госуслуги. Культура". Напомним, что с 1 января 2026 г. оператором программы "Пушкинская карта" стал Банк ВТБ.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.