В Межрегиональной олимпиаде по химии, физике и математике приняли участие более 4 тыс. школьников В Самаре на лекции Общества "Знание" рассказали, как нейросети меняют подход к инклюзивному образованию В Самарском университете им. Королева стартовала молодежная научная конференция, посвященная 65-летию первого полета человека в космос В рамках "Недели космоса" в Самаре представили книгу "Космические первопроходцы" Сбер: как студенты СамГТУ строят карьеру еще до диплома

В Межрегиональной олимпиаде по химии, физике и математике приняли участие более 4 тыс. школьников

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Важным событием в Самарской области стала Межрегиональная олимпиада имени Н. Н. Семенова — количество участников в 2025–2026 учебном году составило 4332 школьника из 30 регионов РФ. Олимпиада проводится Самарским региональным центром для одаренных детей с 2018 года по трем направлениям: "Химия", "Физика", "Математика".

Фото: Региональный Центр для одарённых детей

Учредителем мероприятия, направленного на развитие талантов и научного потенциала школьников, а также способствующего привлечению внимания к естественным наукам и исследовательскому творчеству, выступает министерство образования Самарской области.

Индустриальные партнёры олимпиады: ПАО "КуйбышевАзот" в направлении "Химия", АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" в направлении "Физика", Т-Банк в направлении "Математика". Предприятия реализуют образовательные проекты, ведут активную работу по формированию заинтересованности и вовлеченности школьников в науке.

С 2024 года соучредителем олимпиады выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук.

Свое название олимпиада получила в честь Николая Николаевича Семёнова (1896–1986), русского и советского физикохимика и педагога, одного из основоположников химической физики, академика АН СССР, единственного советского лауреата Нобелевской премии по химии, дважды Героя Социалистического Труда.

В первый год олимпиада проводилась только по предмету "Химия", в ней приняли участие 135 школьников 7–8 классов. С 2019 года к направлению "Химия", в котором теперь могли принять участие и ребята 9 классов, добавилось направление "Физика".

С 2021 года олимпиада входит в перечень интеллектуальных творческих конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утвержденный приказом министерства просвещения РФ. 

В 2025–2026 учебном году направлениям "Химия" и "Математика" присвоен II уровень, направлению "Физика" присвоен III уровень.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

