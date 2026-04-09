Стали известны даты противопожарного режима в Самарской области

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым особый противопожарный режим будет действовать с 15 апреля по 15 октября.

Оперативно принимать решения об ограничении посещения лесов и въезда в них поручено региональному минприроды. Кроме того, ведомство в ближайшее время ведомство разработает графики патрулирования территорий, подверженных угрозе пожаров, включая места массового отдыха, объекты экономики, СДТ, летние лагеря и т. п.

Одно из поручений министерству природных ресурсов — закрепить за каждым домовым хозяйством один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов).