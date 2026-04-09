В Самарской области от укусов клещей пострадало 82 человека

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 82 пострадавших от укусов клещами, из них 28 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"С 30 марта по 5 апреля случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", — отмечается в сообщении.

На апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 36 экземпляров клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 36 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза не обнаружена.