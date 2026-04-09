Испуганная жительница Самары отдала на "декларирование" свыше 1 млн рублей мошенникам

В Самаре 22-летней девушке позвонил неизвестный под видом правоохранителя, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Узнав, что она хранит дома деньги, лже-полицейский сообщил, что все незадекларированные средства якобы изымет налоговая служба для их декларирования. В этот же день потерпевшая отдала курьеру мошенников все накопления — свыше 1 млн рублей. Взамен она получила фиктивный договор о передаче денег, после чего аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.