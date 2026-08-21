Вымогатель из Тольятти получил год колонии

В Тольятти вынесен приговор 22-летнему местному жителю. Он признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное в крупном размере).
В суде установлено, что в период с июня по ноябрь 2025 г. подсудимый систематически требовал денежные средства у 20-летнего знакомого и его супруги. Он оказал им коллекторские услуги, получив за свою работу денежное вознаграждение, но продолжал требовать дополнительны суммы. Мужчина угрожал физической расправой и уничтожением имущества.
Опасаясь за свою безопасность, молодой человек неоднократно закладывал в комиссионный магазин мобильный телефон и автомобильную технику, а также брал в долг средства у родственников. Общая сумма причинного ущерба составила 291 тыс. рублей.
После пострадавший обратился за помощью в полицию.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.