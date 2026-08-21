Вымогатель из Тольятти получил год колонии

В Тольятти вынесен приговор 22-летнему местному жителю. Он признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что в период с июня по ноябрь 2025 г. подсудимый систематически требовал денежные средства у 20-летнего знакомого и его супруги. Он оказал им коллекторские услуги, получив за свою работу денежное вознаграждение, но продолжал требовать дополнительны суммы. Мужчина угрожал физической расправой и уничтожением имущества.

Опасаясь за свою безопасность, молодой человек неоднократно закладывал в комиссионный магазин мобильный телефон и автомобильную технику, а также брал в долг средства у родственников. Общая сумма причинного ущерба составила 291 тыс. рублей.

После пострадавший обратился за помощью в полицию.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.