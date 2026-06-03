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ВТБ присоединится к программе льготного кредитования промышленной роботизации

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ начнет выдачу кредитов на покупку и внедрение промышленных роботов и автоматизированных логистических решений в рамках программы Минпромторга. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Программа предусматривает финансирование проектов по льготной ставке предприятий, работающих в воссоединенных регионах и других субъектов России. Средства разрешается направлять на приобретение промышленной робототехники, автоматизированных производственных линий и складских систем.

В ВТБ отметили, что интерес бизнеса к роботизации устойчиво растет: автоматизация становится инструментом повышения производительности и позволяет смягчить дефицит кадров. Банк планирует открыть прием заявок после того, как Минпромторг утвердит перечень получателей субсидий. Ожидается, что новые критерии программы расширят ее охват — льготными кредитами смогут воспользоваться предприятия обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других секторов, реализующие проекты модернизации.

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