В Самарской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Самарской области на 12 площадках — во всех городах и Красноярском районе. Ярмарка трудоустройства стала уже традиционным мероприятием, востребованным и соискателями, и работодателями. Второй год она проводится в рамках нацпроекта "Кадры".

Основной стала площадка в торговом центре "Гудок" в Самаре. С самого утра здесь собирались жители города.

"Для каждого из нас важно наличие хорошей и высокооплачиваемой работы, на которую хочется идти, — поприветствовал участников ярмарки заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов. — Ярмарка помогает найти такую работу, пройти собеседование с разными работодателями в одном месте, не тратя время на дорогу, а работодателям — найти специалистов. Это важно для развития нашей области, для технологического суверенитета. Сегодня здесь много молодежи, желаю уже сейчас выбрать свое дело, и всем, кто пришел за новой работой, желаю ее найти".

На ярмарке были представлены не только работодатели, но и образовательные и общественные организации, проводились мастер-классы и другие активности.

"Сегодня свои вакансии предлагают ведущие предприятия региона, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Свои возможности презентуют наши Кадровые центры "Работа России", учебные заведения, работают различные площадки, в том числе "Сердце воина" для участников специальной военной операции, профориентационные площадки. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет полезным и интересным для молодежи и очень продуктивным для работодателей. Желаю, чтобы сегодня все получили на этом мероприятии то, за чем пришли".

На площадке в Самаре работал современный интерактивный стенд "Узнай себя в профессии", где с помощью технологий искусственного интеллекта посетители могли примерить на себя профессию мечты и увидеть, как они будут выглядеть в новой профессиональной роли. Организованы мастер-классы по номинациям региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", которые проходили в 2026 году в Самарской области. Посетителям предлагалось управление беспилотными летательными аппаратами, VR-погружение в профессию монтера пути от РЖД, обучение по использованию роботизированного манипулятора от компании "Тесвел", симулятор по управлению сельскохозяйственной техникой от Самарского государственного аграрного университета.

Площадки работодателей не пустовали — один соискатель сменял другого.

"Уже есть один вариант работы, который меня заинтересовал, — поделился посетитель ярмарки Игорь Федянин. — Мне важен размер зарплаты, хороший коллектив, и чтобы удобно добираться до места работы. Думаю, что такие мероприятия очень важны, каждый может себе что-то найти".