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Экономика и бизнес

В Самарской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Самарской области на 12 площадках — во всех городах и Красноярском районе. Ярмарка трудоустройства стала уже традиционным мероприятием, востребованным и соискателями, и работодателями. Второй год она проводится в рамках нацпроекта "Кадры".

Основной стала площадка в торговом центре "Гудок" в Самаре. С самого утра здесь собирались жители города.

"Для каждого из нас важно наличие хорошей и высокооплачиваемой работы, на которую хочется идти, — поприветствовал участников ярмарки заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов. — Ярмарка помогает найти такую работу, пройти собеседование с разными работодателями в одном месте, не тратя время на дорогу, а работодателям — найти специалистов. Это важно для развития нашей области, для технологического суверенитета. Сегодня здесь много молодежи, желаю уже сейчас выбрать свое дело, и всем, кто пришел за новой работой, желаю ее найти".
На ярмарке были представлены не только работодатели, но и образовательные и общественные организации, проводились мастер-классы и другие активности.

"Сегодня свои вакансии предлагают ведущие предприятия региона, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Свои возможности презентуют наши Кадровые центры "Работа России", учебные заведения, работают различные площадки, в том числе "Сердце воина" для участников специальной военной операции, профориентационные площадки. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет полезным и интересным для молодежи и очень продуктивным для работодателей. Желаю, чтобы сегодня все получили на этом мероприятии то, за чем пришли".

На площадке в Самаре работал современный интерактивный стенд "Узнай себя в профессии", где с помощью технологий искусственного интеллекта посетители могли примерить на себя профессию мечты и увидеть, как они будут выглядеть в новой профессиональной роли. Организованы мастер-классы по номинациям региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", которые проходили в 2026 году в Самарской области. Посетителям предлагалось управление беспилотными летательными аппаратами, VR-погружение в профессию монтера пути от РЖД, обучение по использованию роботизированного манипулятора от компании "Тесвел", симулятор по управлению сельскохозяйственной техникой от Самарского государственного аграрного университета.

Площадки работодателей не пустовали — один соискатель сменял другого.

"Уже есть один вариант работы, который меня заинтересовал, — поделился посетитель ярмарки Игорь Федянин. — Мне важен размер зарплаты, хороший коллектив, и чтобы удобно добираться до места работы. Думаю, что такие мероприятия очень важны, каждый может себе что-то найти".

В течение года Кадровые центра "Работа России" Самарской области проводят различные мероприятия для жителей и работодателей, узнать о них можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

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