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Эксперт ЦМАКП: для запуска инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7–8,5%

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для преодоления структурных ограничений и выхода на устойчивый экономический рост ключевая ставка должна быть снижена до 7–8,5%. Такое мнение на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск" высказал Дмитрий Белоусов, заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его оценке, текущая денежно-кредитная политика создает стимулы для "сидения в деньгах", а не для инвестиций.

ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25%.

Главной проблемой Дмитрий Белоусов назвал не столько высокую стоимость кредитов, сколько альтернативу в виде депозитов. "Проблема в том, чтобы мы не конкурировали держанием денег с инвестициями. Мы создали ситуацию, когда проще и надёжнее держать деньги на счетах, держать деньги в ОФЗ, чем влезать в инвестиционные проекты, у которых непонятно, как они будут окупаться и что там будет происходить с костами. Давайте посидим в деньгах. Вот ЦБ создал такую ситуацию "давайте посидим в деньгах", — пояснил Белоусов.

По его словам, для преодоления структурных ограничений экономике необходим рост ВВП порядка 3% в год. "Такие возможности есть, учитывая массу не очень эффективно используемого труда. Поэтому нужны инвестиции порядка 4,5% ВВП", — отметил он. При этом текущий уровень ставки не позволяет добиться нужных пропорций.

"Разного рода оценки показывают, что "сколько надо" начинается от 8,5 до 7 — когда ставка уже достаточно низкая, чтобы вписываться в разумные инвестиционные циклы", — подчеркнул эксперт. По его мнению, ключевой вопрос — не в достижении конкретного значения ставки (12% или 13%), а в том, удастся ли властям с помощью монетарных и бюджетных инструментов обеспечить высокий темп роста в ближайшие пять лет.

В заключение Дмитрий Белоусов предостерег от излишнего увлечения плановыми методами управления экономикой. "Вопрос не в том, чтобы его [кусок плановой экономики] развивать, а в том, чтобы ему гибкость придать", — отметил он, напомнив об опыте СССР. По его словам, плановый сектор должен адаптироваться к новым вызовам, а не повторять ошибки прошлого.

Гид потребителя

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