Более 20 тысяч жителей Самарской области приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи

27 июня по всей России под лозунгом "Мечта. Гордость. Единство" прошли мероприятия Дня молодежи. В Самарской области масштабные события были организованы по всей губернии, их участниками стали более 20 тысяч человек.

"Молодое поколение — это не просто будущее, это наш интеллектуальный, творческий и трудовой потенциал. Каждый раз, когда предлагаете нестандартные решения на работе, запускаете стартапы или просто высказываете свое мнение — вы формируете повестку. А мы, региональное правительство, со своей стороны, готовы быть платформой для ваших инициатив. Уже сейчас в Самарской области есть все для личностного и профессионального роста: научно-образовательная база, огромный промышленный потенциал. Уникальные возможности открывает нацпроект "Молодежь и дети", который запущен по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина", — обратился в День молодежи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов отметил, что в Самарской области единый всероссийский девиз Дня молодежи-2026 наполнили особым смыслом. "В этом году День молодежи по всей стране прошел под девизом "Мечта. Гордость. Единство", и Самарская область наполнила эти слова делами. Мечта — это наука и большие открытия, к которым стремится наша молодежь это наука и большие открытия, к которым стремится наша молодежь, ведь Самарская область была и остается космическим, инженерным регионом. Гордость — это встречи с нашими Героями и помощь тем, кто сейчас на фронте. Единство — День молодежи собрал людей разных культур и интересов от областной столицы до самых малых сел. Молодежь Самарской области показала, что она активная, неравнодушная и готовая делать регион сильнее", — министр Владимир Усов.

В Самаре День молодежи прошел на двух площадках — в Молодежном центре и на Софийской набережной. Уличное пространство у Молодежного центра превратилось в зону отдыха с диджей-сетами и арт-объектами. Один из них создали молодые художники, которые расписали трех "Арт-Коней", изобразив космос, Волгу, а также слова "молодость" и "единство".

Ведущие молодежные сообщества региона развернули в центре интерактивные зоны. Движение Первых провело мастер-класс по историко-бытовым танцам, украсило "Древо желаний" и устроило викторину "Открой для себя Код молодежи России". Здесь же четырнадцатилетним ребятам вручили первые паспорта в рамках программы "Мы — граждане России".

Также в Молодежном центре работала выставка крупнейших работодателей региона, а студии звукозаписи и медиа помогали гостям создавать контент для соцсетей. На десятках площадок шли квизы, лекции и мастер-классы. Тему науки раскрыли квиз "Знание.Наука" и лекция о применении нейросетей в профессии. Команда Show Today провела нетворкинг-шоу, а специалисты Центрального банка устроили финансовые игры и консультации по личному бюджету.

Для желающих принести пользу "здесь и сейчас" была оборудована специальная площадка. Гости помогали собирать гуманитарную помощь, писали письма на фронт, проходили типирование доноров костного мозга. В Центре патриотического воспитания учили управлять дроном и оказывать тактическую помощь. Ресурсный центр развития добровольчества провел мастер-класс по первой помощи и квиз о донорстве, а Волонтеры Победы устроили интерактивную игру об истории страны. На этой же площадке ветеран СВО, кавалер трех орденов Мужества Артем Светлолобов наградил победителей областного смотра военно-патриотических объединений.

В актовом зале активисты молодежных и патриотических организаций встретились с настоятельницей Покровского Александро-Чагринского монастыря игуменьей Михаилой (Солодухиной). В формате открытого диалога она рассказала о своем жизненном пути и о том, как духовные ориентиры помогают молодым людям в выборе профессии и в жизни.

Вечером в кинотеатре "Филин" на Софийской набережной прошли танцевальные баттлы, где определился победитель регионального этапа премии "КАРДО" в номинации "хип-хоп". Им стала Софья Васильева. Она представит Самарскую область в гранд-финале во Владивостоке.

В Тольятти мероприятия Дня молодежи проходили с 24 по 27 июня. Горожане плели маскировочные сети и паракордовые браслеты, участвовали во встречах с Героями России и участниками СВО, прорабатывали свои идеи на проектной сессии с экспертами "Росмолодежь.Гранты", проходили онлайн-викторину о культуре народов России.

В Сызрани в ФОК "Надежда" наградили активистов, волонтеров и отличников учебы. В рамках мероприятия работали четыре тематические площадки: "Патриот", "Креативщик", "Чемпион" и "Профессионал". Желающие могли попробовать себя в разных видах танцев, поучаствовать в творческих, образовательных и патриотических интерактивах и мастер-классах.

В Новокуйбышевске День молодежи прошел на нескольких площадках. Центром праздника стал Дворец культуры с арт-пространством "Молодежный квартал". На стадионе "Нефтяник" состоялись соревнования по волейболу и стритболу, в Доме молодежных организаций — турниры по единоборствам и метанию ножей.

В Волжском районе организовали спектакль и квиз для работающей молодежи. В Кинеле состоялась торжественная встреча главы городского округа с выпускниками-медалистами, а также прошел концертами и городской квест "Код молодежи".

В этот же день в Самаре и Тольятти более 50 пар сыграли свадьбы, а молодые водители получили первые права и памятки о безопасном вождении от Госавтоинспекции и министерства молодежной политики региона.